Не уважают «гаранта Конституции»? Губернатор Коми обиделся и «наехал» на дорожный патруль

На этой неделе телеграм-каналы растиражировали очередное скандальное видео с участием главы Коми Владимира Уйбы. На сей раз он вступил в нелепую перепалку с правоохранителями в центре Сыктывкара (возле дома № 11 по ул. Первомайской).

К служебному авто Владимира Уйбы подошел сотрудник ДПС ГИБДД, представившись лейтенантом Каневым, и сказал, что парковка на этой территории запрещена.

Уйба заявил, что прибыл сюда по делу, на важное совещание. В свою очередь, лейтенант пояснил, что тоже приехал не просто так, а по вызову: мол, «граждане жалуются» (на неправильно припаркованные машины).

– Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо, – возмутился губернатор. – Еще раз говорю: глава приехал на совещание. Временно я территорию оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда и сказать: территория оцеплена под совещание главы республики, гаранта Конституции. Вот встаньте здесь и стойте!

– Задания стоять не поступало, – возразил «дэпээсник».

– Кому? Кто не поступало? – путая слова, совсем уж рассердился Владимир Викторович. – Вы не поняли меня?

– Я вас услышал.

– Вот встать и стоять, пока я не уеду! Дать приказ вам? (Уйба достал телефон, правда, звонить никуда не стал).

– Сейчас я в дежурную часть сообщу, – спокойно ответил полицейский.

«Ходите тут, автоматами машете»

Непонятно, почему в препирательства с дорожным патрулем вступил не водитель или кто-то из свиты губернатора («Но вот уже «шестерки» прибежали и недоразумение замяли»), а лично «гарант Конституции». По идее, не царское это дело…

Тем не менее, Владимир Уйба, видимо, так расстроился, что продолжил выяснять отношения со стражами порядка, подойдя к патрульной машине.

– В середине мая я поеду на передовую, – сообщил двум притихшим «дэпээсникам» глава республики. (Возможно, имелся в виду «подшефный» луганский город Ровеньки, где он часто бывает). – Значит, оба поедете со мной, слышите меня? Вот там я посмотрю, какие вы бойцы с автоматами…

Возражения о том, что автоматическое оружие положено патрульным по инструкции, не были приняты.

– Я еще раз вам говорю: вы подъехали, и тут глава стоит! – продолжал горячиться Владимир Уйба. – Вы выходите и тут с автоматами ходите, машете…

Тот факт, что какие-то правоохранители могли подойти аж к самому губернатору с автоматами, г-н Уйба, вероятно, расценил как личное оскорбление, которое полицейским теперь придется искупать на передовой (не исключено, что и кровью).

«Разлука будет без печали»…

Эта безобразная сцена оставляет, конечно, тягостное впечатление. Тут вопрос даже не в том, что дорожные правила едины для всех граждан, независимо от их статуса, а полицейское ведомство не подчиняется главе региона. Хуже другое: чувствуется желание «гаранта» самоутвердиться (хотя бы в глазах молодого лейтенантика) и показать, кто « в доме хозяин».

Теперь в МВД выясняют, как это видео (скорее всего со служебной камеры) попало в интернет, причем сразу же на федеральный уровень, вызвав многочисленные негативные комментарии. Для Уйбы это особенно неприятно на фоне упорных слухов о том, что вскоре ему придется расстаться с креслом главы Коми.

Похоже, что Владимир Викторович (по совместительству он возглавляет и региональное отделение «Единой России») теряет поддержку даже среди своих соратников по партии. Комментируя «парковочный скандал», видный московский «единоросс», депутат Госдумы РФ и ведущий федеральной телепрограммы «60 минут» Евгений Попов заявил, что после всего случившегося Владимир Уйба должен написать заявление об отставке. И никогда больше не иметь никакого отношения к органам власти. А еще он добавил: «Плохо припарковался? Бывает. Сделали замечание – извинись – переставь автомобиль».

Но извиняться г-н Уйба не привык. К примеру, он не сделал этого после того, как на встрече с эжвинцами, выступавшими против соседства с мусорной свалкой, обозвал активистов-экологов «экологическим мусором». Кстати, его коллега – архангельский губернатор Игорь Орлов, назвавший общественников «шелупонью», потом был вынужден оправдываться, а в итоге лишился должности.

Вообще, за короткое время, проведенное в Коми, «наш глава» сделал немало скандальных заявлений. А его сакраментальная фраза «Я для вас – Путин!» мгновенно превратилась в популярный интернет-мем.

К сожалению, доктор Уйба за три года так и не стал для местных жителей ни Путиным, ни Спиридоновым, ни хотя бы Гайзером. То есть признанным лидером, вожаком. Авторитет зарабатывается другими способами. А Республика Коми – это все-таки не просто «территория», которую можно «оцепить под себя».

Виктор СЕМЕНОВ.