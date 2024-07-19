На прошлой неделе еще один пенсионер в Коми «пожертвовал» свои сбережения в пользу «виртуальных» мошенников. После пятиминутного телефонного разговора с незнакомцем 62-летний воркутинец потерял 600 тысяч рублей.



Аферист представился сотрудником Социального фонда РФ. По его словам, «в ходе проверки по базам данных установлено», что пенсионеру неправильно определили трудовой стаж. А значит, пенсию должны пересчитать в сторону увеличения. Чтобы дистанционно подать заявление на перерасчет, мужчине надо сообщить код, который он получит в СМС-сообщении.

Результат – мгновенное списание денег с банковской карты доверчивого воркутинца. «Операция по отъему средств» состоялась в полном соответствии с рекламой электронных платежей: быстро, просто, удобно. А главное, никакого риска для жуликов. И хотя полиция Воркуты возбудила уголовное дело по факту мошенничества, найти злодея вряд ли удастся. Это все равно что искать ветра в поле.

Есть контакт!

А ведь когда-то жулики извлекали из акушерского саквояжа милицейскую фуражку с гербом города Киева и надевали ее, чтобы лично произвести впечатление на «клиента». Но если бы у того же Остапа Бендера имелся смартфон, ему бы не пришлось посещать на дому жадного миллионера Корейко. Ведь теперь шантажом можно заниматься дистанционно, с помощью мобильной связи.

Номера, с которых звонят аферисты, как правило, подставные, а зачастую и «одноразовые». Это я и сам не раз проверял, пытаясь перезванивать потом «специалистам Центробанка», «сотрудникам СФР», а также «офицерам полиции из Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями». Лишь однажды мне удалось дозвониться по какому-то «левому» башкирскому номеру. Ответила «московская майорша», буквально три минуты назад пугавшая меня уголовным делом. Я лишь успел спросить: «Как там погода в Башкирии?» Дама грязно выругалась и бросила трубку. Так что потроллить жуликов мне так и не удалось. Они люди деловые, избегают досужих разговоров.

Вообще, поболтать с отпетым мошенником – всегда занятно. Тем более, если это женщина с приятным голосом. Иногда даже хочется, чтобы она тебя немножечко обманула. Тут важно сразу ее не спугнуть, не выказать своих подозрений. Иначе прекрасная незнакомка немедленно потеряет к тебе интерес, пусть даже сугубо профессиональный.

К сожалению, чаще звонят мужики. Грубоватые типы с плохой дикцией. Как это было, например, на прошлой неделе. «Работник соцфонда» (возможно, тот самый, что облапошил воркутинского пенсионера) любезно пообещал мне пересчитать пенсию. И вызвался записать меня на прием в местное отделение СФР.

«Есть два талончика на пятницу – на 11.15 и на 16.45. Какое время для вас удобно?» – щебетал молодой человек.

Любое, ответил я. Ради прибавки к пенсии хотя бы рублей на триста – абсолютно любое. Готов идти, ползти или лететь на крыльях любви к деньгам куда угодно и когда позовут.

Собеседник обрадовался, но неожиданно (это был явный прокол) решил уточнить: «А в каком городе вы живете?»

Повторить слово «Сыктывкар» у него получилось только с третьей попытки. Сказались дефекты речи и слабое знание географии. Тем не менее, после беседы он отправил мне СМС. Там был тот самый «код подтверждения на талончик». А на самом деле – ключик к моей банковской карте.

Этот код я ему потом сообщил. Правда, назвал совсем другую комбинацию. А заодно пожурил парнишку. Сказал, что нельзя же быть таким наивным. И поинтересовался: знает ли он сказку про Буратино и пробовал ли хоть раз заработать честным трудом? Молодой человек сильно обиделся…

Мы государству не интересны

Но если у вас нет журналистского любопытства к темным сторонам человеческой жизни, то в беседы с жуликами все-таки лучше не вступать. Людям с нежной психикой это противопоказано. На отдельном негативном примере вы рискуете разочароваться во всем человечестве.

Не отвечайте на вызовы с незнакомых номеров. И следуйте «Памятке» правоохранителей (это все, что они могут вам предложить): ни банковские работники, ни сотрудники социальных служб НИКОГДА не звонят своим клиентам с целью узнать их персональные данные.

НИКОГДА не звонят обычным гражданам и сотрудники полиции, налоговой службы, ФСБ, прокуратуры. («Силовики» обычно сами за вами приходят или присылают повестки).

Невозможно представить, будто чиновник звонит вам лично, чтобы спросить: «Как поживаешь, Петрович? Может, пенсия маленькая? А давай мы тебе добавим?»

Государство уже давно ничего не обещает пенсионерам. И просить его о чем-либо – бессмысленно.

Обещают только мошенники или депутаты (иногда это одни и те же люди). А больше никому мы не интересны. Поэтому ни на что не надейтесь и ничего не просите.

Постскриптум

Они еще и по домам ходят!

Лже-сотрудников фонда надо гнать в шею

Кроме звонков, жулики занимаются еще и «подомовыми обходами». С целью якобы сверки официальной прописки с реальным местом проживания. Если данные не совпадают, аферисты грозят урезанием соцвыплат и даже уголовными делами.

На самом деле работники соцфонда по квартирам не ходят. А мошенников надо без разговоров гнать в шею.

Отделение Социального фонда по Республике Коми напоминает, что все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы Социального фонда, а также МФЦ.

Получить консультацию можно через контакт-центр по социальным вопросам. Операторы отвечают на вопросы о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах по бесплатному федеральному номеру 8-800-200-07-66. Режим работы операторов – понедельник-пятница с 08.00 до 18.00, без обеденного перерыва.

Для получения личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), всегда можно обратиться в клиентскую службу ОСФР по месту жительства.

Владимир СУМАРОКОВ.