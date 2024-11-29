На прошлой неделе депутаты Госдумы России приняли закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов». Чуда не случилось, денег для массового переселения северян в нем в очередной раз не нашлось.

Обреченная Воркута

В окончательную редакцию закона не была включена поправка, предложенная депутатом Госдумы от Коми Олегом Михайловым. Она касалась увеличения финансирования программы переселения из районов Крайнего Севера (предлагалось выделить дополнительно порядка 70 млрд рублей в течение трех лет на переселение очередников из Республики Коми). При ее обсуждении «за» проголосовали только фракции КПРФ и «Справедливая Россия».

Озвученная в стенах федерального парламента Олегом Михайловым ситуация в Воркуте, находящейся на грани коммунального коллапса из-за 100-процентной изношенности Усинского водовода (если он выйдет из строя, то город может попросту замерзнуть), совершенно не смутила парламентариев. Не смутило их и то, что люди десятилетиями ждут переселения на «большую землю».

Конечно, ежегодно в федеральный бюджет под реализацию программы по переселению закладываются какие-то средства, но в целом они проблему не решают. Если в год выделяется 4,5 млрд рублей, а в очереди на переселение в России стоит порядка 130 тысяч семей (17 тысяч семей – в Республике Коми), то о чем тут говорить? Проблема попросту становится «вечной».

Взяты в «заложники»

С парламентской трибуны Олегу Михайлову оппонировал председатель Комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Его доводы казались убедительными, но только тем, кто не знает историю вопроса. Видный «единоросс» заявил, что решать проблему переселения в рамках одного конкретного региона, то есть Республики Коми, попросту невозможно. Всем северным регионам нужны средства. Все так, да не совсем…

Воркутинец Владимир Жарук, возглавляющий общественную организацию «Заложники Крайнего Севера», при каждом удобном случае ставит в пример Красноярский край, по нему еще в 2010 году была принята целевая федеральная программа по переселению жителей Норильска и Дудинки.

Почему бы этот положительный опыт было не распространить на весь Крайний Север? Или хотя бы на Воркуту и Инту?

И где же вы, «механизмы»?

Напомним, что в октябре 2021 года Владимир Путин поддержал просьбу главы Коми Владимира Уйбы о незамедлительном переселении пенсионеров и инвалидов из Воркуты и Инты.

Вот что тогда говорил Владимир Уйба: «Нужны новые, современные финансовые механизмы, о чем я сегодня президенту доложил и сказал, что мы уже отрабатываем с правительством, а именно с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным новые финансовые механизмы, чтобы решить вопрос в ближайшую перспективу, допустим, в три года – 2023-2025 годах. А переселить нам надо только из Воркуты и Инты более 11 тысяч человек…»

Из сегодняшнего далека тут комментировать просто нечего – все планы остались на бумаге. Исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн тоже успел уже переговорить с Маратом Хуснуллиным. Посмотрим, насколько продуктивной окажется беседа высокопоставленных чиновников на этот раз.

Сергей МОРОХИН.