Не хочешь в армию – иди в ресторан! Вместо службы можно выбрать альтернативу

Минтруда РФ разработал новый перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС).

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В перечень профессий и должностей для прохождения АГС предлагают включить 125 пунктов, а также 623 организации.

Альтернативная гражданская служба — это работа в интересах общества и государства, которую призывник может выбрать вместо службы в армии. Такой вариант могут выбрать граждане, если служба в армии противоречит их убеждениям. Судя по списку профессий, заменить службу в армии можно работой психологом, официантом и тренером, а также животноводом, няней, поваром, садовником, трактористом и даже артистом хора.

Появились в списке новые профессии, такие как водитель вездехода, береговой матрос, биолог, оператор станков с программным управлением, разнорабочий, швея, электромонтер по обслуживанию электроустановок, электросварщик ручной сварки, артист-кукловод, библиотекарь, врач-судмедэксперт, инженер по защите информации. Исключены: парикмахер, курьер, пожарный, токарь, установщик декораций, фрезеровщик, бактериолог, ассистент звукорежиссера, зубной врач, помощник врача-эпидемиолога и художник по свету.