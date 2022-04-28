Не хотите ли в Гагры? (Криминал от 29 апреля)

Двое жителей Коми попались на уловки мошенников при заказе номеров в южный пансионат.

Воркутинка нашла в интернете сайт, предлагающий к бронированию гостиничные номера в Абхазии. Для получения 25-процентной скидки требовалась предоплата. Женщина перевела на указанный счет 26 тысяч рублей, но, как оказалось, деньги ушли мошенникам. На аналогичную уловку попал и житель Усть-Вымского района.

Воровской рейд по детским садам

33-летняя женщина-рецидивистка совершила несколько краж в детских садах и студенческом общежитии.

Буквально на следующий день после освобождения из колонии, где она сидела за серию краж в Ухте, женщина зашла на территорию сыктывкарского детского сада, где похитила сумку воспитателя. Через несколько дней в другом детском саду и позже в студенческом общежитии она похитила мобильные телефоны. В ходе расследования часть украденного была возвращена владельцам.

Два сапога, оба левых

Житель Летки приговорен к шести месяцам колонии за кражу обувной коробки.

На выходе из торгового зала 32-летний мужчина заметил большую магазинную коробку с обувью и утащил ее с собой. Дома он обнаружил в коробке десять пар женской обуви и два левых сапога. Пока мужик раздумывал, кому это можно продать и что делать с «левыми» сапогами, его задержали сотрудники полиции.

Под контролем силовиков

Иностранец пытался решить вопрос с разрешением въезда в Россию с помощью взятки.

В отделе по вопросам миграции мужчине отказали оформить документы на въезд. Он попросил полицейского за деньги помочь отменить это решение. Дальнейшие события проходили уже под контролем силовиков. Иностранец передал 15 тысяч рублей и был задержан. Суд приговорил его к году лишения свободы.

Перенес на ногах

В Воркуте по горячим следам поймали квартирного вора, забравшегося в соседскую квартиру через разбитое окно.

Работая в поте лица, как грузчик, он вынес оттуда все, что сумел: швейную машинку, телевизор, напольный светильник, обогреватель, системный блок и даже кухонную посуду. Похищенное изъято полицией.

«Купил белье – оно мое!»

Уроженец Таджикистана, покинув вагон поезда «Москва – Воркута», прихватил с собой комплект постельного белья, которое ему выдала проводница.

В суде он признал сей факт, но просил его строго не наказывать. По словам мужчины, он подумал, что раз постельное белье им оплачено, значит, можно его забрать. Похитителю назначили административный арест на двое суток.

Покусился на папу

22-летнего ухтинца взяли под стражу за покушение на своего 47-летнего отца.

В результате семейной ссоры в квартире дома по ул. Совхозной отпрыск взялся за нож и начал наносить им удары родителю. Тот активно сопротивлялся и сумел выжить, но угодил в больницу. Ведется следствие.