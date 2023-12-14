Не за понюшку табака (Криминал от 15 декабря)

41-летний мужчина погиб в пьяной ссоре от ножевого ранения.

Компания мужчин распивала спиртное в хозпостройке в поселке Шудаяг. Как водится, вспыхнула ссора, и 50-летний ухтинец нанес удар ножом в грудь своему собутыльнику. Потерпевший скончался во время госпитализации.

Отвез свою жертву на тележке

Житель прилузского села Спаспоруб предстал перед судом за то, что до смерти избил сожительницу.

Во время конфликта, произошедшего прямо на улице, сельчанин пустил в ход кулаки, а когда его пассия упала на землю, нанес еще два десятка ударов. Затем погрузил окровавленную женщину в садовую тележку и отвез домой. На следующее утро она скончалась от полученных травм. Недавно злодей выслушал приговор суда: 8,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Никакой романтики!

Замерзший на улице ухтинец обокрал даму, впустившую его домой.

На допросе в полиции мужчина рассказал, что познакомился с потерпевшей на лестничной площадке в подъезде, когда заходил погреться. В ходе беседы женщина сама предложила продолжить беседу за распитием спиртных напитков у нее дома. Когда хозяйка отлучилась, он взял из шкатулки ее золотые и серебряные украшения, а также банковскую карту, с помощью которой потом расплатился в магазине. Ювелирку же сдал в ломбард, а вырученные деньги поделил с приятелем. Сумма причиненного ущерба – более 100 тысяч рублей.

Старое ружье дорого обошлось

Из-за продажи советского карабина сыктывкарец лишился иномарки.

61-летний мужчина 10 лет незаконно хранил карабин «ТОЗ-16», который получил в дар от своего дяди незадолго до его смерти. В августе 2020 года на своей машине мужчина перевез оружие из Удорского района в Сыктывкар, где продал знакомому за 5 тысяч рублей. Хранение и тем более продажа ружья требовали разрешительных документов. Суд учел его явку с повинной, пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Также судом конфискованы 5 тысяч рублей, полученные осужденным от продажи ружья, и автомобиль Nissan X-Trail, который он использовал для перевозки оружия.

Жидкое мыло довело до суда

16-летний ухтинец наказан судом за кражу средства для стирки.

Во время прогулки по Сосногорску юноша зашел в один из магазинов, откуда тайно похитил три упаковки жидкого средства для стирки на общую сумму 1041 рубль, которые впоследствии продал неустановленному мужчине в Ухте. Суд назначил воришке наказание в виде трех месяцев ограничения свободы.

12 лет – за «коктейль Молотова»

На этой неделе Евгений Заболотный, обвиненный в поджоге здания усинского ФСБ, выслушал приговор.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая с.г., поджигатель использовал бутылки с зажигательной смесью. Второй окружной военный суд расценил действия Заболотного как теракт и приговорил его к 12 годам лишения свободы.