Вчера, 26 мая, глава Сысольского района Андрей Батищев заявил о своей отставке. А незадолго до этого он попал в скандальную ситуацию, которая, возможно, повлияла на это решение.

Субботним вечером 14 мая глава района, находясь за рулем личного автомобиля Nissan, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Они заподозрили, что водитель нетрезв и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Однако А. Батищев наотрез отказался, после чего сотрудники дорожной инспекции составили протокол.

За отказ от медосвидетельствования предусмотрено наказание – штраф в размере 30 тысяч рублей либо лишение водительских прав. Это должен решить суд, заседание которого по данному делу пока не состоялось.

Главой Сысольского района – руководителем администрации Андрей Батищев был избран год назад, в марте 2021-го. И 26 мая с.г. депутаты Сысольского районного Совета как раз должны были заслушать отчет об итогах его деятельности за минувший год. Однако на этом же заседании муниципального Совета Андрей Батищев подал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию, «в связи с семейными обстоятельствами».

Кроме того, А. Батищев является секретарем Сысольского отделения партии «Единая Россия». Поэтому в соцсетях появилась информация, что после «автоскандала» он уже лишился и этого поста.

Однако сам Андрей Анатольевич в разговоре с корреспондентом «Трибуны» сказал, что пока остается лидером местной ячейки «единороссов», а полномочия главы Сысольской администрации будет исполнять до 1 июня.

На наш вопрос, почему он отказался пройти медосвидетельствование, А. Батищев ответил, что тестовый прибор, на котором ему предложили провериться сотрудники ГИБДД, является неодноразовым, то есть нестерильным.

– Недавно я очень тяжело переболел коронавирусом, поэтому опасаюсь, – пояснил пока еще действующий глава района.

Андрей Батищев считает, что между инцидентом 14 мая и его отставкой нет никакой причинно-следственной связи. По его словам, он уходит с поста именно из-за личных проблем.

Председатель Сысольского Совета депутатов Ирина Александрова отказалась давать «Трибуне» какие-либо комментарии по этому поводу. А по мнению муниципального депутата Татьяны Костылевой, в нынешних условиях смена руководителя никак не повлияет на ситуацию в районе.

После 1 июня временно исполнять обязанности сысольского главы будет его нынешний заместитель Александр Попов. Выборы нового руководителя муниципалитета должны состояться в сентябре этого года.