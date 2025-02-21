Не жалко «Родину» продать? Недавно в столице Коми в очередной раз выставили на торги здание бывшего кинотеатра

Это трехэтажное здание в центре города на улице Бабушкина уже двадцать лет известно как ночной клуб «ХХ век. ОЗОН». Но старожилы, конечно, помнят его как кинотеатр «Родина».

Кинотеатр начали строить в Сыктывкаре 88 лет назад на месте снесенного подворья Ульяновского монастыря. Он сразу стал украшением города. Как и театр драмы, введенный в строй в 1937 году, здание построено в стиле неоконструктивизма. В большом зале кинотеатра одновременно могли смотреть фильмы три сотни зрителей.

Мы тут такое видели!

Ежедневные кинопоказы начались в «Родине» 8 марта 1940 года. Здесь сыктывкарцы впервые увидели фильмы «Вратарь», «Минин и Пожарский», «Светлый путь», «Яков Свердлов», «Большой вальс» (США) и другие. «Родина» была одним из любимейших мест отдыха сыктывкарцев. Перед сеансом здесь играл оркестр, и можно было потанцевать, проводились тематические вечера и выставки.

Ни на день не закрывалась «Родина» даже в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что почти все киномеханики ушли на фронт, кинотеатр работал, и фильмофонд пополнялся. Значительное место теперь занимали патриотические фильмы и кинохроника. Жители города вместе со всей страной смотрели документальную ленту о параде наших войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года и фильм «Разгром немецких войск под Москвой», вышедший в 1943-м.

Всегда полные залы были на фильмах «Котовский», «Фронтовые подруги», «Парень из нашего города», «Она защищает Родину», «Жди меня», «Урал кует победу»…

К концу войны появилось немало трофейных фильмов «Джордж из Динки джаза» (Англия), «Зорро», «Тарзан», «Леди Гамильтон». Впрочем, довольно скоро трофейное кино назвали «безыдейным» и стали потихоньку изымать из проката.

Великий и опальный

Кинооттепель в сыктывкарской «Родине» пришлась на конец 80-х – начало 90-х годов. В эти годы здесь работал киноклуб, который пользовался большой популярностью. Попасть туда считалось большой удачей, ведь здесь проходила ретроспектива фильмов Феллини и Антониони, велись жаркие диспуты после остросоциальных кинопремьер и до хрипоты спорили о лентах Тарковского.

Одним из завсегдатаев клуба был предприниматель Владимир Фотиев. Именно он вместе с друзьями-единомышленниками организовал студию «Эскомфильм» и привез в Коми великого режиссера Александра Сокурова, в то время опального.

В 1990-м мэтр Сокуров снимал в местечке Човью под Сыктывкаром свою картину «Круг второй» и в кинотеатре «Родина» по ночам отсматривал снятый материал. Премьера фильма также состоялась в кинотеатре «Родина». Так же как и премьера снятого в 1994-м

фильма «Тихие страницы» по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Владимир Фотиев выступил и продюсером этого фильма.

У студии «Эскомфильм» были большие планы. Убедив тогдашнего главу Коми Юрия Спиридонова в их реальности, В. Фотиев добился того, что было подписано распоряжение о создании в республике киноассоциации «Комифильм» и создании Дома кино на базе кинотеатра «Родина». Увы, этим планам не суждено было сбыться.

У любого хорошего дела всегда появляются противники. Одним из них был министр культуры республики Алексей Безносиков. Он считал, что Сокуров и иже с ним в Коми не нужны. Поддерживать нужно своих режиссеров и снимать фильмы на коми материале и коми языке.

Кстати, товарищ Безносиков как в воду смотрел. Потому что и сегодня отношение чиновников к прославленному Александру Сокурову, мягко говоря, сложное. Его не любит никакая власть – ни советская, ни постсоветская.

«Родина» пошла по рукам

В начале 2000-х активно шла приватизация государственной собственности. Кинотеатр «Родина» был передан из республиканской собственности Сыктывкару. Затем мэрия города передала его вместе с кинотеатрами «Октябрь» и «Парма» частным собственникам. Официально тогда заявлялось, что инвесторы после реконструкции превратят старые здания в современные развлекательные центры, однако ни один из кинотеатров не возобновил работу по профилю. В «Октябре» и «Родине» заработали ночные клубы, а «Парму» вообще снесли, чтобы на ее месте построить торгово-развлекательный центр.

С 2004 по 2007 годы здание «Родины» было в аренде у фирмы «Инкомстам», руководителем которой когда-то был Роман Зенищев. В январе 2007 года кинотеатр с аукциона приобрело ООО «Гермес» за 7,7 млн рублей. Потом собственником стало ООО «Квинта». В 2011-2012 годы здание несколько раз выставляли на торги, собственники просили за него 63 млн рублей…

Сегодня это здание вновь выставлено на продажу. Нынешний владелец надеется получить за него 150 млн рублей.

Верните городу!

Кафе и караоке-кальянная «Озон» так и не смогли «раскрутиться». Место было непопулярное, и владелец, скорее всего, на нем почти ничего не зарабатывал. Но в данный момент коммерческая прибыль от «Озона» волнует горожан меньше всего. В мае мы будем отмечать 80-летие Победы, и, думается, было бы разумно включить здание бывшего кинотеатра в число учреждений, задействованных в юбилейных мероприятиях. Хотя бы временно нынешний владелец и потенциальный покупатель должны вернуть «Родину» городу.

Пусть бы 9 мая на территории возле кинотеатра разместилась полевая кухня, а внутри в фойе – выставка об оленно-транспортном батальоне и о сыктывкарцах, ушедших на фронт, и тех, кто всю войну работал в тылу. О детях войны, бегавших в «Родину» смотреть кинохронику…

Со слезами на глазах

А еще было бы здорово показать в «Родине» фильм «Этот день Вы приближали, как могли» – про ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, снятый кинокомпанией «Парма Ёль» к 50-летию Победы.

Режиссер фильма Виталий Лифляндский так вспоминал о премьере этого фильма в 1995-м: «За 37 минут, в течение которых шел этот фильм, Юрий Спиридонов сменил четыре платка, два своих и два отобрал у Валерия Ивановича Коробова, своего помощника. Мы знаем, что Юрий Алексеевич всегда очень трепетно относился к детям и ветеранам. Глядя на кадры в этом фильме, конечно, он не мог себя сдержать.

Мы сидели на последних двух рядах. Когда погас экран и включился свет, все ветераны повернулись к нам лицом и стали благодарить: «Спасибо, Юрий Алексеевич!». А у Юрия Алексеевича нос распух и глаза мокрые, он отвернулся и сказал: «Чего мне-то, вон Лифляндскому скажите спасибо». А потом мне так тихо говорит: «Мы твое кино похороним!». А на киношном языке «похороним» означает либо «смоем пленку», либо «положим в дальний угол на полку и не будем показывать». И тут я, конечно, возмутился: «Вы же видите, люди благодарят, им фильм понравился». И тогда он как-то странно на меня посмотрел и продолжил: «Мы его заложим в капсулу и захороним у Вечного огня для потомков на 50 лет».

Фильм про ветеранов республики вместе с Книгой Памяти и фронтовыми письмами действительно захоронены у Вечного огня на Аллее Славы в Сыктывкаре. Справа от Вечного огня лежит гранитная плита с надписью: «Потомкам, вскрыть в 2045 году». И пусть хранятся. Но ведь копию фильма ничто не мешает посмотреть раньше. Пока живы еще свидетели тех событий.

Увидеть фильм в родном для тысяч сыктывкарцев кинотеатре «Родина» в день Победы – вот это был бы подарок!

Лиля ВОВК.