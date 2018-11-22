Не жили богато, нечего и начинать

22 ноября на сессии Госсовета утвердили основные параметры бюджета региона на следующий год.

Зарплаты большинства жителей Коми в 2019 году по-прежнему будет хватать лишь на оплату ЖКХ, покупку необходимых продуктов питания и одежды. Кстати, недавно министр труда РФ Максим Топилин назвал данные официальной статистики: за чертой бедности живут 20 миллионов россиян. Наверняка есть такая статистика и по Коми, но нам ее не озвучивают.

Итак, доходная часть республиканского бюджета составит 77 млрд 134 млн рублей, расходная — 78 млрд 583 млн. Дефицит — 1,5 млрд рублей. Правительство гарантирует, что исполнит все социальные обязательства и даже проиндексирует положенные социальные выплаты на 4%. Но это ниже ожидаемого уровня инфляции. К тому же, как уже объявлено, в 2019 году социально значимые товары (хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар) подорожают на 4-11%.

По информации министра финансов Коми Ларисы Рубцовой, в связи с изменениями бюджетного и налогового законодательства объем налоговых доходов, зачисляемых в консолидированный бюджет республики, значительно уменьшился. С 18% до 17% снижена, к примеру, ставка налога на прибыль организаций (потеря бюджета РК в 2018 г. составила почти 2 млрд руб.). Снижены акцизы на нефтепродукты и ставка по налогу на имущество организаций в отношении сооружений и железнодорожных путей общего пользования (потери более миллиарда). Еще на 5 млрд наш «кошелек» станет легче в связи с исключением из объектов налогообложения организаций движимого имущества.

Но есть и хорошие новости. В бюджете на 2019 год до 5 млрд рублей увеличился объем дорожного фонда. 4 млрд заложены на строительство ключевых соцобъектов. В том числе республиканской инфекционной больницы, школ в сыктывкарском микрорайоне «Орбита» и пос. Красный Затон, строительство газопроводов в столичных микрорайонах Ягкар, Шордор и Шордор-2 в Верхней Максаковке, реконструкцию радиологического отделения онкодиспансера.

До 31 декабря 2021 г. продлевается действие шести мер социальной поддержки. В том числе региональный семейный капитал в 150 тыс. рублей, пособие при усыновлении ребенка (больше 200 тыс. рублей), возмещение сиротам расходов на ремонт жилья, компенсация взносов за капремонт для одиноких пенсионеров старше 70 лет, а также возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно беременным и онкобольным из труднодоступных районов.

С 2019 года в полтора раза — до 4,2 млрд рублей — будет увеличен объем фонда финансовой поддержки муниципалитетов.