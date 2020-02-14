Общественники предложили забирать у школьников смартфоны на время уроков.
На встрече в Общественной палате министру образования Наталье Якимовой предложили воспользоваться опытом кадетских корпусов, где перед уроками учащиеся сдают смартфоны преподавателям. Министр ответила, что федеральное законодательство не запрещает детям пользоваться телефонами во время уроков. «Вопрос должен регулироваться тремя сторонами, принимать решение должны совместно учителя, родители и дети. В сыктывкарских школах есть разные практики. Где-то учащиеся младших классов на время уроков сдают телефоны, но у старшеклассников собрать средства связи нереально. К тому же наложить запрет на смартфоны мы не можем», – констатировала министр.
Не звоните, ребята. У школьников хотят отобрать телефоны
Общественники предложили забирать у школьников смартфоны на время уроков.