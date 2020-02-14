В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня — с 22 по 24 февраля.

Предпринимателя из Сосногорска оштрафовали за непристойную рекламу.

В Усть-Цильме кровля жилого дома не выдержала тяжести снега.

Администрация сельского поселения Объячево просит местных жителей высказать свое мнение по ремонту и переносу памятника Ленину.

Руководителем Эжвинской администрации назначен Сергей Воронин.

В Вуктыле стая собак загнала школьника в сугроб. Ребенка спасла проходившая мимо женщина, которая с большим трудом отогнала собак, которые несколько раз возвращались.

В Международной федерации бенди довольны работой по подготовке к Чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре, который пройдет в 2021 году.

Середина февраля, по прогнозам синоптиков, будет теплой на всей территории республики.