Согласно сухой статистике МЧС, в минувшее воскресенье в Сыктывдинском районе сгорело деревянное здание площадью 408 квадратных метров, эвакуированы трое. Ну, много у нас чего горит, но только это тот случай, когда властям не нужна широкая огласка. Ведь речь идет об элитной базе отдыха, которую многие местные жители считают своего рода символом чиновничьего хамства и лицемерия.

Это база отдыха «ЧудоПи», расположенная в нескольких километрах от села Часово на берегу озера с таким же названием. Здесь еще во времена правления Вячеслава Гайзера были созданы все условия, чтобы статусные чиновники (бесплатно) и бизнесмены (за хорошую денежку) могли расслабиться и отдохнуть душой и телом.

Цена земли – копейки

Сделаем небольшой экскурс в историю. До скандальных событий осени 2015 года, когда на скамье подсудимых оказалась практически вся властная верхушка Коми, базой «ЧудоПи» распоряжался тогдашний заместитель председателя правительства РК Константин Ромаданов. Известно, что элитный участок земли площадью почти в полтора гектара был продан в «нулевые» сыктывдинскими чиновниками ООО «Энергосервис Коми» (все, что было связано с энергетикой в регионе контролировалось этим влиятельнейшим чиновником) всего за 1493 рубля 25 копеек. Получается, что по 11 копеек за квадратный метр.

На берегу озера было

обустроено элитное место для «новых хозяев жизни». Изюминкой «ЧудоПи» считается дровяная печь, облицованная талькохлоритом, который оказывает целебные свойства на человеческий организм. В качестве печных камней использовался уникальный полудрагоценный камень жадеит. В меню во времена господина Ромаданова фигурировала форель, которую выращивали здесь на озере в садке.

Не пущать!

Местные жители поначалу были не против того, чтобы на их «исконных землях» отдыхали высокопоставленные гости, но хозяева базы повели себя по-хамски: сельчанам попросту перекрыли доступ к озеру, установив на единственной дороге к нему шлагбаум, да еще и с замком. Тех, кто, несмотря на противозаконные запреты, все-таки добирался до озера, охрана базы отпугивала выстрелами. Тут уж не до отдыха и не до рыбалки.

С приходом в 2015 году в Желтый дом команды главы Коми Сергея Гапликова «ЧудоПи» перешло в счет каких-то долгов ООО «Энергосервис Коми» в распоряжение автономного учреждения «Комфорт», которое, согласно официальным сведениям, занимается в том числе и обеспечением стабильных и комфортных условий жизнедеятельности сотрудников администрации главы Коми и правительства.

Комментариев не будет

Так что же случилось на Пасху в «ЧудоПи»? Почему не был оперативно потушен пожар? В самом «Комфорте», ставшем с 2023 года государственным бюджетным учреждением, сообщили, что, пока идет расследование и не установят причины возгорания, комментариев не будет.

Напомним, что на «Комфорт» возложена обязанность поддерживать порядок во всех зданиях, в которых располагаются органы власти. Так что структура эта занимает заметное место в нынешней системе управления регионом. Более того, роль «Комфорта» возрастает.

На апрельской сессии депутаты Госсовета Коми приняли решение выделить этому бюджетному учреждению 30,98 млн рублей, в том числе 28,4 млн рублей – на содержание вооруженной охраны правительственных зданий, подведомственных органам региональной власти. 2,54 млн рублей направят на монтаж системы речевого оповещения и управления эвакуацией в зданиях администрации главы и Госсовета Республики Коми.

Кара божья?

Пожар в «ЧудоПи» схож со случаем, произошедшим в июне 2004 года. Когда (тоже, кстати, на выходных) сгорел дом приемов официальных делегаций в Чернамском заказнике (расположен на территории Сыктывдинского и Усть-Вымского районов).

Официальной версией пожара считается шаровая молния. Однако жители ближайшего к чернамской даче поселка Студенец Усть-Вымского района рассказывали, что в день пожара небо было ясное, а на самой даче было весело: гости баловались запуском пиротехники. Чем не причина пожара?

По поводу пожара в Чернаме пошутил первый глава Коми Юрий Спиридонов (на тот момент находившийся в опале у новых обитателей Желтого дома). Он высказался в том духе, что это же надо так было нагрешить, чтобы якобы шаровая молния влетела прямо в открытую форточку…

За короткое время в Чернаме построили новый дом приемов. Пожалуй, самым известным его посетителем был бывший главный тренер английской футбольной команды «Челси» израильтянин Авраам Грант (на данный момент главный тренер сборной Замбии), который в 2009 году приезжал в Республику Коми по приглашению главы региона Владимира Торлопова, чтобы посетить погост спецпоселка Рабог в Койгородском районе, где похоронены его родственники.

Сергей МОРОХИН.