Сыктывкарский городской суд 31 марта удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия о временном отстранении от должности генерального директора компании Алексея Фесенко.

Он обвиняется в растрате, совершенной с использованием служебного положения, вверенных ему денежных средств авиакомпании в размере 333 тысяч 232 рублей 88 копеек. Сторона защиты не согласна с версией следствия. Как пояснил адвокат подзащитного Александр Григорьев в комментарии телеканалу «Юрган», денежные средства ушли в пользу одного из уволенных сотрудников компании. Подзащитный не лишен свободы передвижения, но на него возложены некоторые процессуальные ограничения, в том числе с учетом заслуг, медицинского состояния и возраста (господину Фесенко почти 70 лет).

Согласно постановлению суда, гендиректору запрещено находиться от АО «Комиавиатранс» на расстоянии ближе 100 м, общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу как лично, так и по телефону и через интернет.

Напомним, Алексей Максимович Фесенко исполняет обязанности гендиректора «Комиавиатранса» с сентября 2019 года. Он летчик 1-го класса. Окончил Военно-воздушную академию им. Ю. Гагарина. Имеет большой руководящий опыт в гражданской авиации.

Долговой штопор

АО «Комиавиатранс» создано в 1998 году на базе государственного авиационного предприятия «Комиавиа». Единственным акционером компании является Республика Коми. Сегодня предприятие в долгах как в шелках. В том числе по лизинговым договорам. Так, к примеру, в сентябре 2020 года «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подала иск о взыскании 39,7 млн рублей, но дело завершилось миром. По мировому соглашению авиакомпания должна выплатить 34,4 млн рублей до 30 сентября 2023 года.

Помимо этого, в октябре 2020 года было подписано мировое соглашение по иску на 123,3 млн рублей. АО обязалось выплатить почти 123 млн рублей до того же срока — до конца сентября 2023 года. Мировым соглашением закончилось и рассмотрение иска на сумму 95,33 млн рублей (выплаты до тех же дат).

По сообщению ИА «Регнум», еще одно мировое соглашение было заключено компанией в декабре 2020 года по иску Banner Aircraft International Inc. (Ирландия). По нему авиаперевозчик должен будет до 31 мая 2021 года выплатить долг 1 274 595 долларов США. Если «Комиавиатранс» не управится в срок, истец получает право «удовлетворить свои денежные требования за счет заложенного имущества по начальной продажной цене». Речь идет о двух вертолетах МИ-8Т залоговой стоимостью 66 млн и 76 млн рублей.

Были претензии и поменьше. Например, ООО «Международный аэропорт Когалым» через суд взыскал долги за выполненные работы по аэропортовому и наземному обслуживанию. А российская самолетостроительная корпорация «Миг» в ноябре 2020 года взыскала с «Комиавиатранса» свыше 156 тысяч долларов (около 11,6 млн рублей) долга и порядка 3,95 млн рублей пени по договору аренды двигателей. В марте этого года решение устоялось в вышестоящей инстанции.

Олени не летают!

В зоне «финансовой турбулентности» «Комиавиатранс» находится уже больше шести лет. Но завел ее туда отнюдь не господин Фесенко. Напротив, приехав в Коми по настойчивому приглашению бывшего главы Коми Сергея Гапликова, летчик-ас поначалу с энтузиазмом взял «штурвал на себя» и честно пытался выровнять полет «нашей птички».

В августе 2020-го на совещании у главы Коми А. Фесенко представил концепцию восстановления авиационного сообщения и развития межрегиональных перевозок в республике. Планировалось, что предприятие возьмет в аренду самолеты Ан-24 и Ан-26, чтобы выполнять полеты в Усинск, Воркуту и Усть-Цильму. «Благодаря использованию трех самолетов одного типа «Комиавиатранс» сможет участвовать в конкурсах по выполнению в 2021 году межрегиональных перевозок. А победа в этих конкурсах позволит привлечь субсидии из федерального бюджета, – убеждал А. Фесенко. – В совокупности реализация данной концепции поможет стабилизировать работу АО «Комиавиатранс» и оздоровить его финансово-экономическое состояние».

«Комиавиатранс» надо поддержать. Авиация – очень важная отрасль для обеспечения жизнедеятельности наших жителей. Мы, безусловно, будем ее развивать», – согласился тогда губернатор Владимир Уйба.

Известно, что две «аннушки» прибыли в Сыктывкар и летают. Ан-26, который планировалось использовать для нужд санавиации, пока нет.

Чем закончится дело Алексея Фесенко, неизвестно. В кабине пилотов компании, похоже, на сегодня пусто. Работает «автопилот».

А еще старожилы авиапредприятия горько шутят: «Все началось с того, как на эмблеме компании появился… олень. Олени – не летают!»

Игорь ВОЛКОВ.