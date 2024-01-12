Женщины стареют быстрее мужчин именно потому, что чаще смотрятся в зеркало. Так считает современная биоэнергетика, «первый закон» которой гласит: посылаемая человеком энергия, отразившись от зеркала, «выедает» его собственное защитное поле (ауру).

Зато мужчины в среднем живут меньше. Помирают, так и не успев толком состариться. А вот старушки, как правило, подолгу коптят небо, разглядывая в зеркале свои морщины. Это мы к тому, что не все так просто и однозначно. Зеркала могут приносить и пользу, и вред. С ними надо уметь правильно обращаться, и это целая наука.

В мир иной

Ни один маг, чародей, волшебник, не говоря уже о гадалках, не может обойтись без зеркала. Это их рабочий инструмент. С его помощью они проникают в потусторонний мир, в просторечье именуемый Зазеркальем.

Но подобные магические обряды крайне опасны. Если вы нашли портал (вход) в Зазеркалье, то не факт, что найдете выход. Ежегодно в одной только нашей стране сотни людей исчезают бесследно. Часть из них, возможно, из-за любительских опытов с зеркалами. Чтобы вас не постигла та же участь, соблюдайте технику безопасности. И на всякий случай оставьте хотя бы записку: «К ужину не ждите, ушел в Зазеркалье».

И нам дано предугадать

Все девушки одинаковы, им не терпится угадать жениха. Испокон веков девицы пытались заглянуть в будущее с помощью зеркальных коридоров. То есть двух зеркал, расположенных друг против друга. В коми деревнях этим занимались обычно на святки.

Есть тысячи свидетельств, когда потенциальной невесте удавалось разглядеть лицо своего суженого. И есть тысячи рассказов, когда вместо приятного молодого человека в зеркалах появлялась какая-нибудь отвратительная харя представителя инфернального мира. Потому что духи умерших и разного рода темные сущности тоже используют зеркальные коридоры.

Но есть и вполне безобидный способ гадания. Надо положить под подушку маленькое зеркальце и повторять перед сном: «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный!» И будущий муж обязательно приснится. А утром он, может, и сам придет, легок на помине.

«Тень глаза»

В коми языке зеркало называется «ромпоштан» (от слов «р\м» – цвет и «пештаны» – зажигать). Существовало поверье, что ровно в полночь в зеркале можно увидеть свой орт (душу-двойника). Увы, это плохой знак. А если увидеть там же чужого двойника-орта, это предвещает скорую смерть этого человека.

Согласно коми традициям, чтобы зеркало не принесло беды, следует соблюдать несколько запретов. Например, нельзя есть перед зеркалом. Ведь пока вы туда смотрите, оттуда (из параллельного мира) кто-то смотрит на вас. Потустороннюю сущность может раздражать, с каким аппетитом вы уплетаете яичницу, и темная сила наведет на вас порчу.

Наши предки запрещали молиться перед иконой, если рядом с ней – неприкрытое зеркало. Зеркала и другие отражающие поверхности (оконные стекла, картины и фотографии за стеклом) принято закрывать и в доме покойника. (В современном быту к этому списку прибавились полированная мебель и экран телевизора). Если этого не сделать, то, согласно поверьям, покойник может оставить на зеркальной поверхности «син вуджер» («тень глаза»). То есть душа усопшего «застрянет» в доме и будет доставлять живым всякие горести.

Считалось, что после захода солнца, на святках, а также на похоронах и поминках в зеркалах можно увидеть умерших и разных обитателей иного мира. А если в полночь зажечь свечу и посмотреть через нее на свое отражение в зеркале, то можно увидеть нечто страшное, потустороннее.

С другой стороны, зеркало помогало избавиться от дурного сна. Для этого нужно было сразу после пробуждения посмотреть в зеркало, чтобы отправить наваждение обратно в иной мир. В ряде культур зеркало применяется для отражения злых сил, колдовства и порчи. В Китае, например, небольшое зеркальце над дверью способно отражать негативные помыслы соседей. Расположив зеркало таким образом, чтобы оно было направлено в сторону источника негативной энергетики, вы сможете отправить ее в обратном направлении.

В традиционной коми медицине тодысь (колдун, знахарь) проводил перед зеркалом ряд ритуалов. У зеркала устанавливалась икона, зажигалась свеча и клался нож или ножницы, читались заговоры, направленные на снятие порчи. Заговаривали воду и еду, предназначенные для исцеления.

Зеркала используют колдуны, ведьмы для изгнания бесов и демонов из человека или жилища. В процессе таких ритуалов в зеркало заключается потусторонняя сущность и отправляется в иной мир, где и должна

обитать. При этом после такого обряда зеркало разбивается, чтобы существо не могло вернуться.

А если – вдребезги?

Чтобы зеркало приносило в дом только добро и помогало избавиться от негативной энергетики, следуйте следующим правилам.

Нельзя отдавать свое зеркало кому-то другому. Зеркало не только отражает, но и впитывает в себя энергетику человека, поэтому новый обладатель вашего аксессуара сможет навести на вас порчу.

Если вы хотите повесить зеркало в спальне – будьте осторожны. Спящий человек ни в коем случае не должен отражаться в зеркале, ведь во время сна мы беззащитны, особенно перед воздействием потусторонних сил.

В случае какой-либо болезни по возможности избегайте зеркал, чтобы не видеть свое отражение. Во время болезни мы ослаблены не только физически, но и духовно.

Все знают, что если зеркало разбилось – быть беде. Но если оно разбилось, не стоит паниковать. Во-первых, можно посыпать осколки солью, которая отпугивает злые силы. Во-вторых, аккуратно соберите осколки и ни в коем случае не смотрите на свое отражение в них.

Постскриптум

«Ну-ка, милый, покажись!»

Собираясь гадать, девушки выбирают уединенную комнату, берут два зеркала, одно большое, другое поменьше. Ровно в 12 часов ночи начинается гадание.

Большое зеркало ставят на столе, напротив него маленькое. Гадающая садится пред зеркалом, обставленным свечами, и смотрит в зеркало, приговаривая: «Суженой, ряженой! Покажись мне в зеркале». И он, конечно, покажется.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.