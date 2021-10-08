Где пределы допустимой обороны? Этот вопрос сегодня волнует не только юристов. Ведь в последнее время участились случаи, когда жертвы нападения попадают в тюрьму только за то, что они активно сопротивлялись хулигану, грабителю или насильнику.

Недавно в «Трибуну» обратился житель сыктывдинского поселка Яснэг Петр Рябий. По его словам, он защищал свой дом и дал отпор оскорблявшему его соседу, а в итоге сам едва не угодил на тюремные нары.

Стычка у забора

…В тот день семья Рябий вернулась в поселок из поездки в Ухту. Супруга сразу прошла в дом, а глава семейства замешкался у машины. В этот момент к нему подошел крепко выпивший, агрессивно настроенный сосед. Он скандалил, оскорблял Петра и даже пнул его ногой. Затем пытался прорваться к дому через калитку, но Рябий его не пустил.

На этом дебошир не успокоился, и нервы у Петра сдали – он «боднул» головой соседа. И тем самым, как сказано в судебных материалах дела, «совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасное для жизни человека».

Мой дом – не моя крепость?

По мнению Петра Рябия, дознание было проведено не совсем корректно, а участковый, который находится в райцентре, в селе Выльгорт, на место конфликта не выезжал. В результате на суде Рябий предстал в роли агрессора, который беспричинно ударил потерпевшего.

Сам же Рябий считает, что просто защищал себя и свой дом, а вот суд взял под защиту пьяного субъекта, который вел себя неадекватно и приставал (фактически на частной территории) к трезвому человеку, размахивал кулаками и даже пинался.

Тем не менее, суд не счел приставания и оскорбления пьяного скандалиста «существенными обстоятельствами» и приговорил Петра к шести месяцам ограничения свободы. И это еще по-божески! Суд вполне мог «впаять» ему срок, отправить обвиняемого за решетку. Но, видимо, судья все же решил, что ситуация не столь однозначная, как это следует из материалов дознания.

Кроме того, потерпевший обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного его здоровью, в размере 50 тысяч рублей. И уже новый суд вынес решение: взыскать с Петра Рябия 30 тысяч рублей.

Теперь Петр, наученный горьким опытом, сомневается: стоит ли обжаловать судебный вердикт? Ведь дальнейшие разбирательства вряд ли будут в его пользу. И даже наоборот: Рябию могут еще и ужесточить наказание.

Анатолий ПОЛЬКИН.