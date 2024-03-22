Испокон веков в Коми крае не имели никакого понятия об общественном транспорте. А из личного преобладали лодки, плоты из пяти-шести бревен да еще запряженные в телеги лошадки. Прошло чуть меньше ста лет после образования города Усть-Сысольска, и местные жители увидели такое чудо, как пароход.

Однако в скоростном XX веке цивилизация все активнее вторгалась в общественную жизнь города, и в столице Коми края появились автомобили, автобусы и такси. О том, как все это происходило, рассказал на экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» историк Игорь Сажин.

«Чудная посудина»

По словам краеведа Александра Шувалова, первым большим речным судном, появившимся на территории нынешней Республики Коми, был пароход «Печора», спущенный на воду одноименной реки 1 июня 1864 года. Он принадлежал купцу, золотопромышленнику и писателю Михаилу Сидорову. Как писал краевед в книге «Белые ночи Печоры», жители села Троицко-Печорска, увидев «чудную посудину, которая нещадно чадила, ревела, баламутила воду и… плыла», высыпали на берег.

Спустя четыре года первый пароход, принадлежащий купцу первой гильдии Афанасию Булычеву, появился и на Вычегде и тоже был назван по имени реки, по которой отправился в свой первый рейс. Он вез богомольцев в Ульяновский монастырь и также наделал немалый переполох среди местных жителей.

В своем очерке «Ульяновский монастырь у зырян» этнограф и краевед Флегонт Арсеньев нарисовал такую картину: «Толпы народа бежали по берегу, как будто стараясь перегнать пароход, и что-то кричали. Многие женщины спускались к самой воде и умывались волной, которая настилалась на заплеск от быстрого пароходного движения; из этого можно заключить, что в понятии их пароход представлялся каким-то сверхъестественным явлением, имеющим чудодейственное значение». Жгучее любопытство разжигала «красивая барка, которая сама идет против воды, шипит, свистит и полымем пышет».

Добрый купец охотно катал местных жителей на своей дивной посудине, при этом угощал мужчин водкой, а женщин – чаем.

К концу XIX века пароходы стали обычным явлением. В Усть-Сысольске, на выходе Трехсвятительской (ныне Коммунистической) улицы, возникла пристань в виде дощатой площадки без навеса. К ней вела довольно скользкая грунтовая дорога.

К 3 июня 1898 года ее привели в порядок, устроили новые тротуары, возле самой реки установили деревянную беседку, поскольку в этот день в город прибыл пароход «Царевна» с дядей императора Николая II, великим князем Сергеем Александровичем на борту.

Это был первый и последний визит в столицу Коми края монаршей особы. Он длился всего один день, но великий князь остался доволен тем, как его приняли. Уже 4 июня усть-сысольские власти получили телеграмму от управляющего Вологодской губернией: «Его императорское высочество поручил мне передать зырянам благодарность за сердечный прием».

У парохода музыка играет

Долгие десятилетия речной транспорт оставался для жителей Усть-Сысольска – Сыктывкара основной ниточкой, соединяющей город с «большой землей». Однако, судя по воспоминаниям, не так-то легко было пассажирам и провожающим добраться до пристани. Земляные спуски к ней после дождей раскисали, люди падали, скользили вниз и в совершенно неприглядном виде поднимались на борт.

Между тем река связывала Сыктывкар не только с другими городами, но и с пригородными поселками – Красным Затоном, Алешино, Седкыркещем, Трехозеркой, селами Тентюково и Слобода (нынешняя Эжва). До некоторых из них иначе, как по реке, добраться было невозможно. И с 1949 года от пристани три раза в день к ним стали ходить теплоходы. Причем установленного тарифа до 1950-х годов не существовало – люди всходили на борт и только там узнавали, сколько им придется заплатить.

В 1952 году на берегу Сысолы в начале улицы Куратова возвели большой деревянный двухэтажный дебаркадер. Со стороны города его украсила большая арка с портретом Сталина, а перед самыми воротами поставили памятник Ленину. На одном из столбов установили громкоговоритель, дабы встречать причаливающие пароходы и теплоходы под музыку. К самой пристани вела деревянная лестница.

Вслед за первым дебаркадером возник и второй – поменьше. К нему причаливали речные трамвайчики типа «Москвич» со звездой впереди. Они в летнее время совершали регулярные рейсы в пригородные селения. Пользовались ими не только жители этих сел и поселков. Сыктывкарцы обожали плавать на них к месту пикников, сбора грибов и ягод и просто так покататься. Особенно детвора.

В 1972 году на Сысоле появилось еще одно чудо – скоростной теплоход «Заря», доставлявший пассажиров в село Яренск.

Вплоть до 1980-х годов речной транспорт активно развивался, но затем начался спад.

Пугала для лошадей

В XX веке в Усть-Сысольске появился будущий конкурент речному транспорту – автомобиль. Первая машина, прибывшая в город в 1913 году, принадлежала владельцам Кажимского железоделательного завода. Они совершили неслыханный по тем временам «автопробег» от столицы Коми края до Кажима, преодолев более двухсот километров. Правда, дороги оставляли желать лучшего, а потому машину пришлось несколько раз тащить на лошадях.

Через девять лет в Усть-Сысольске появился первый мотоцикл. А через три года Кирульский сельсовет обратился к властям Автономной области Коми с просьбой запретить автомашинам и мотоциклам ездить по Кирулю. Оказалось, что лошади при появлении этих чудовищ бросаются куда попало. Областные власти просьбу кирульцев не уважили, объяснив, что «скот к езде на мотоциклах привыкает и за последнее время уже не пугается».

Между тем автомобильный транспорт набирал обороты. В 1934 году в Сыктывкаре появился первый автобус ГАЗ-03-30, с деревянным кузовом, на 17 пассажиров. На месте нынешнего ТРЦ «Звездный» возник первый автовокзал. В том же году Сыктывкарский горсовет принял постановление «О правилах дорожного движения». Водителям, в частности, строго-настрого запрещали сходить с машины при ее движении и останавливать ее, не затормозив. А пешеходам нельзя было ходить по тротуарам втроем и более одного человека в одном ряду, запрещалась и «ходьба бегом». Не позволялось также «бесцельное стояние пешехода на тротуаре».

Через год наметились три автобусных маршрута – в Выльгорт, Тентюково и Лесозавод. Стоил проезд 15 копеек за километр. До каждого из вышеназванных пунктов от автовокзала было семь километров. Детей до пяти лет катали бесплатно, за превышение 5 кг багажа предлагалось доплатить по 15 копеек за километр. Те, у кого денег не хватало, выходили по дороге и дальше шли пешком.

Машины не отапливались, пассажиры зимой мерзли, а водителям приходилось оттирать замерзшие лобовые стекла.

От «Эмки» до «Победы»

Летом 1939 года по Сыктывкару начали курсировать первые такси. Использовались автомобили марки «М-1» («Молотов-первый»), в народе их называли «Эмками». Гаража у машин не было, поэтому водители хранили их у себя дома, а утром выезжали на работу к автовокзалу. Поймать их на этом месте было сложно, поскольку они все время разъезжали по городу, хотя поездки были недешевым удовольствием. Один километр пути стоил 1 рубль 50 копеек, а ожидание – 8 рублей за час. Средний заработок рабочего в то время составлял 400 рублей.

После войны «Эмки» сменили «Победы», их каталось по городу аж девять машин.

Расширялась и автобусная сеть. Накануне войны появились дальние маршруты: Сыктывкар – Княжпогост и Сыктывкар – Айкино. Для водителей и даже пассажиров поездки по совершенно разбитым дорогам со спусками и подъемами были серьезным испытанием. Возле горок автобус останавливался, пассажиры мужского пола выходили и толкали машину до вершины подъема. Затем возвращались на место.

ПОСТСКРИПТУМ

КРИТИЧНОЕ ОБМЕЛЕНИЕ

Речной транспорт приказал долго жить

В 1980-е годы в Сыктывкаре в районе улиц Кирова и Кутузова началось строительство здания речного вокзала с гостиницей и рестораном. Однако ныне от предполагаемых больших речных ворот столицы Коми остался лишь бетонный каркас.

К тому времени речной транспорт все более приходил в упадок, не выдерживая конкуренции с другими видами путей сообщения. В 1961 году в Сыктывкар из Микуни прибыл первый поезд. Еще ранее, в 1948 году, самолеты Ли-2 связали столицы Коми и СССР. В дальнейшем авиалинии из Сыктывкара только увеличивались и даже стали международными после того, как реактивные лайнеры Ту-134 начали летать в Болгарию. По улучшенным дорогам забегали комфортабельные автобусы– как до ближайших сел и райцентров, так и до таких городов, как Ухта и Киров.

А Сысола между тем мелела, и если во время подъема воды в мае и сентябре по ней могут ходить хоть какие-то суда, то в летние месяцы даже трудно лодкам проплыть по реке. Сыктывкарский речной транспорт, долгое время служивший чуть ли не единственным средством связи с остальным миром, тихо скончался. И только небольшой теплоход «Усть-Сысольск», курсирующий во время половодья между Сыктывкаром и Седкыркещем, еще напоминает о временах, когда река активно работала на человека.

Игорь БОБРАКОВ.