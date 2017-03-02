Некоторые курят план, а в правительстве его — верстают!

В середине февраля правительство Коми объявило, что с 1 марта в три раза повысятся взносы на капитальный ремонт.

Все уже было «на мази», документы согласованы. А население, которого никто не спрашивал, естественно, пребывало в шоке. Но прошло еще несколько дней — и те же чиновники вдруг объявили: взносы вырастут не в три раза, а всего… на несколько копеек.

Как говорила госпожа Огудалова из пьесы «Бесприданница»: «Уж не знаем, на чем записать такое счастье».

Говорят, будто вмешались федералы — одернули местных чиновников: мол, не занимайтесь волюнтаризмом. Через год выборы Президента, а вы тут в Коми народ дразните…

Впрочем, это не значит, что наступление на наши кошельки захлебнулось. Скорее всего, его просто отложили. Так сказать, из тактических соображений.

Не дожидаясь новой атаки, давайте посмотрим: а как вообще работает «штаб» правительства? Как эти мужественные стратеги, склонясь над картой Коми, верстают планы своих фискальных кампаний?



К. Лазарев — «главный по ЖКХ» — предлагал резко

поднять тарифы. Пока не получилось. Но все еще впереди…

Что-то вы припозднились…

Обоснование резкому повышению тарифов дал зампред правительства, министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев. Он заявил, что из-за низкого уровня собираемости платежей был сорван план капремонта на 2015-2016 годы. Дескать, объективный уровень нового тарифа — 12-15 рублей за «квадрат», средний — 6-7 рублей.

Хочется верить, что эти цифры взяты не с потолка. Ну 6-7, ну 12-15. Туда-сюда – два-три рубля. Для настоящих стратегов такой разброс, в сущности, мелочь…

Однако Коми — хоть и республика, но в составе Российской Федерации. И есть Жилищный кодекс РФ, согласно которому в утвержденную программу капитального ремонта действительно могут вноситься изменения. Но! Для этого требуется соблюдать правила, которые определены законом.

Реализация тридцатилетней программы осуществляется с помощью краткосрочных планов (КП), которые могут быть приняты на год или трехлетний период. И каждый КП в соответствии с Жилищным кодексом должен быть принят не позднее 1 июля года, предшествующего исполнению. Проще говоря, на 2016 год — не позднее 1 августа 2015 года. На 2017-й — не позднее 1 июля 2016-го.

«Квадратные» миллионы

Краткосрочный план на 2016 год был принят постановлением правительства Коми № 379 24 августа 2015 года. По первоначальному варианту планировалось отремонтировать 219 многоквартирных домов, затратив на это 408,7 млн рублей. Но планы эти оказались далеки от реальности, денег на такой объем работ не собрали. И в план начали вносить изменения.

В декабре 2015 года добавились федеральные средства, а к ним еще и средства республиканского и местных бюджетов, в размере 28,4 млн рублей. В апреле 2016 года новым постановлением (№ 184) план «скорректировали»: теперь за год следовало отремонтировать все те же дома на 431,8 млн рублей, причем за восемь месяцев!

В августе вышло очередное постановление, где план опять пересмотрели: теперь вместо 219 требовалось отремонтировать только 169 домов — на 277 млн рублей. Разницу в полсотни домов «забыли» или куда-то перенесли. А вместе с ними и деньги в размере 155 млн рублей. Куда вот только? На 2017 год?

Чудеса планирования

Краткосрочный план на 2017-й был принят еще позднее — 5 октября прошлого года (постановление правительства РК № 468). В нем сказано, что за счет средств регионального фонда капитального строительства (далее – Фонд) нужно отремонтировать 103 МКД на 143,3 млн рублей. При этом остался «за скобками» вопрос с выполнением предыдущего плана — он реализован или нет? Если нет, то мы держим «в уме» уже не 103 дома, а 272! И часть из них надо было отремонтировать до конца 2016 года, остальное — в году нынешнем. А деньги где?

И вот тогда в официозных СМИ появляется информационный вброс о том, что сборы с граждан на капремонт в Коми надо резко поднимать. Нет, мол, другого выхода.

По всей вероятности, планы на текущий год были сверстаны уже с учетом повышения, поскольку в приложении к постановлению № 86 от 9 февраля 2017 года (четвертое по счету изменение плана!) можно увидеть весьма занятные цифры. В 2017 году намечено отремонтировать плановые 103 дома за 573 миллиона! Прибавьте нереализованные ранее еще 730 миллионов на 169 домов. Получится, что фонду капремонта предстоит освоить уже 1,3 миллиарда рублей! Фантастика!

Летом — проекты, зимой — крыши

Похоже, планы составляли штабисты, обладающие незаурядной фантазией. Они не просто верстают план, а еще и верят в него.

Если за предыдущие два года освоено всего порядка 97 миллионов, то какими силами можно реализовать в 13 раз больше?

Впрочем, оставим все это на совести проектировщиков и будем считать, что план принят почти вовремя. Но как же будут реализовываться проекты?

Согласно внесенным недавно изменениям в Жилищный кодекс, Фонд должен работать на федеральной площадке, т.е. торги будут только электронные, а не как раньше, когда подрядчик назначался «своей» комиссией. Сначала Минстрой РК обязан отобрать подрядчиков, и уже среди отобранных Фонд должен разыграть конкурс и определить победителя.

На календаре — март, а у нас в республике до сих пор нет нормативно-правовой документации по отбору подрядчиков. Если зайти на сайт Фонда, то мы увидим, что торги не проводятся с октября 2016 года. То есть опять летом будут делать проекты, а потом зимой — крыши? При этом, если судить по опыту прошлых лет, Минстрой выйдет сухим из воды — просто вновь поменяет директора Фонда, свалив на него все грехи. Другой вариант — «перевести стрелки» на муниципалитеты.

За «того парня»

А действительно, кто виноват? Фонд, который не может реализовать нереальные планы и собрать деньги? Муниципалитеты, которые первыми формировали планы? Минстрой РК, который должен был объяснить муниципалитетам то, как принимать планы, а уж потом нести эти планы на подпись руководству правительства?

И вот в этой неразберихе чиновники собирались резко поднимать тарифы?!

Гораздо проще объявить, что виноваты (как всегда!) простые граждане. Те, кто не платит взносы. Это они и сорвали план государственной важности! Что косвенно подтвердил и министр Лазарев: причина — низкая собираемость платежей.

Но вывод отсюда сделали парадоксальный: надо поднять тарифы в три раза (кстати, почему именно в три, а, например, не в пять, не в семь?).

Понятно, что, если половина собственников жилья годами не платила по 2 рубля, то платить по 6-7 — тем паче не станет. Зато другая половина — законопослушная — будет продолжать расплачиваться за себя и за «того парня». При этом денег Фонду все равно не хватит.

Значит, надо не тарифы повышать, а платежную дисциплину. У государства для этого имеются все фискальные рычаги. Ведь до сих пор нет полной базы данных о собственниках жилья – десятки тысяч граждан даже не получают счета на оплату капремонта. Однако заниматься таким хлопотным делом чиновникам, видимо, неохота. Куда проще — «нарисовать» новые тарифы.

Нелепость ситуации, очевидно, поняли и в правительстве. Трехкратное повышение отменено. Взносы возрастут от 9 до 12 копеек за квадратный метр — в зависимости от района. Постановление вступило в силу с 1 марта.

Впрочем, это временная передышка. Правительственный штаб наверняка разработает какой-нибудь новый план по отъему денег у населения.

Анатолий ПОЛЬКИН.