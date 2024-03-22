20 марта в Госсовете РК состоялось совещание, посвященное вопросам детского здравоохранения. Главный внештатный педиатр Минздрава Коми Ольга Тарбеева озвучила шокирующие цифры статистики. За последние 10 лет число новорожденных сократилось в два раза.

Рожать не хотят?

Причем минувший год стал самым провальным за всю историю региона. В 2023-м в Коми появилось всего 6254 младенца. Тогда как в 2013 году, по данным Комистата, их было 12627.

Похоже, не помогают ни выплаты на детей, ни другие меры поддержки семей. Средства, выделенные государством, о чем с пафосом говорят с самых высоких трибун, в Коми почему-то не «работают». Потому что деньги, видимо, не главное – они имеют свойство быстро заканчиваться, а вот другие проблемы, в первую очередь, социальные, остаются. Коми превращается в депрессивный регион, где для молодежи нет перспектив, то никакие указы сверху не заставят женщин рожать.

Малыши – в зоне риска

Вплоть до 2019 года уровень младенческой смертности в Коми был ниже общероссийского. Но за последние четыре года ухудшился и этот показатель – растет число умерших малышей.

Не лучше обстоят дела и со здоровьем подростков 15-17 лет. Так, почти 40% из них страдают болезнями органов дыхания. Что вообще-то характерно для «детского населения» слаборазвитых стран. Более того, каждый пятый ребенок в Коми гибнет от внешних причин, то есть в результате несчастных случаев.

Понятно, что лекциями о здоровом образе жизни и просветительскими брошюрами о вреде курения, алкоголя, а также ранней половой жизни тут не поможешь. Ситуация настолько тревожная, что нужны некие экстраординарные меры. Но вместо этого Госсовет предлагает принять очередную «концепцию по развитию»…

Позорное место

По количеству педиатров и неонатологов (специалистов по младенческим заболеваниям) Коми занимает последнее место в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщил на совещании в Госсовете главный врач Республиканской детской клинической больницы Игорь Кустышев, это ведущее в Коми медучреждение укомплектовано кадрами всего на 50%. По его словам, дефицит кадров носит критический характер.

Отсутствие высококлассных специалистов, которых готовят по 10-15 лет, нельзя заменить никакой, даже самой современной аппаратурой.

Кстати

Третий очаг менингита

Как сообщил 20 марта Минздрав Коми, в Усинске зарегистрирован случай заболевания менингококковой инфекцией. Пациент – четырехлетний ребенок – доставлен в Республиканскую инфекционную больницу.

Напомним, в начале 2024 года менингит выявили у детей в Печоре и Инте. На упомянутом выше семинаре-совещании в Госсовете Коми главный внештатный педиатр республики Ольга Тарбеева заявила, что при трех очагах менингита в регионе в 2023 году было лишь 244 привитых от заболевания ребенка.