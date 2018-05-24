Нелегалы «захватили» речные переправы

Акция по выдавливанию с рынка пассажироперевозок таксистов-«бомбил» ведется уже много лет. Похожая проблема существует и на воде, точнее на водных артериях, где нелегалы (владельцы частных лодок и катеров) чувствуют себя весьма уверенно.

17 мая в ходе выездного заседания региональной комиссии по профилактике правонарушений первый вице-премьер правительства Коми Лариса Максимова заявила, что «эту вольницу пора прекратить». С нелегальными перевозчиками на реках будут бороться. В том числе с привлечением транспортной прокуратуры.

Стоит пояснить, что речь идет о тех частных судовладельцах, которые занимаются перевозкой пассажиров, не имея на это лицензии. Их деятельность зачастую угрожает безопасности людей, а также приносит убытки лицензированным перевозчикам. В частности, ООО «Региональная транспортная компания» (РТК), суда которой вынуждены ходить по реке полупустыми. Из-за ушлых частников, которые, подстраиваясь под расписание РТК, берут пассажиров на борт и отчаливают на четверть часа раньше, чем официальный перевозчик, только за прошлую навигацию компания получила 12,5 млн рублей убытков.

По словам директора РТК Игоря Зубарева, нелегалы перевозят людей на всем протяжении реки Печора от Вуктыла до Нарьян-Мара. В основном они «захватывают» переправы, но сплошь и рядом возят людей и вдоль берегов реки.

И. Зубарев озвучил также еще одну проблему — отсутствие у муниципалитетов средств для заключения контракта с «Региональной транспортной компанией». Например, в Троицко-Печорске и на Удоре по рекам ходят суда, не предназначенные для перевозки людей, но на другие в бюджетах районов просто нет денег. На сегодня договоры с официальным перевозчиком заключены пока только в Усть-Цильме и Ижме. 30 мая пройдет конкурс в Печоре, а затем в Усинске.

Выйти из тени

Представители Минтранса Коми в ходе заседания 17 мая предложили создать для борьбы с нелегалами рабочую группу на уровне правительства республики. Л. Максимова предложение поддержала. Нелегальную коммерческую деятельность следует прекратить, считает она, а одним из радикальных методов борьбы с правонарушителями предложила конфискацию судов. Штрафстоянку для них можно оборудовать в Печоре. В акватории города достаточно места. «Хоть океанские суда заводи», – пошутила вице-премьер. Руководителям муниципалитетов она поручила постараться вывести из тени местных перевозчиков, тем более что процедура лицензирования в последнее время значительно упростилась. «Все это нужно в первую очередь для безопасности пассажиров, — подчеркнула она. — А то у нас, случись что, только тогда и начинают «хлопать крыльями».

К 1 июня рабочая группа будет создана, в нее войдут представители министерств и ведомств, руководители районных администраций, контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

Опасные «маломерки»

20 мая инспекторы по маломерным судам Сосногорского участка ГИМС МЧС России по Коми в ходе профилактического выезда по рекам Ижма и Айюва выявили очередных нарушителей. Осмотрев восемь маломерных судов, двух судоводителей им пришлось привлечь к административной ответственности.

В этот период на водоемах республики существует много опасных факторов: большая вода, водовороты, сильное течение, повышенная вероятность повреждения плавсредств топляками, низкая температура воды — все это таит в себе большую опасность, напоминают спасатели.

Игорь ВОЛКОВ.