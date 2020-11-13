1 ноября исполнилось два года, как в Республике Коми приступили к выполнению поправок, внесенных в федеральный закон 503-ФЗ под названием «Об отходах производства и потребления». Народ тут же прозвал начавшийся процесс «мусорной реформой», которую, по мнению независимых экспертов, наши чиновники с успехом провалили. «Трибуна» об этом писала неоднократно.

Отвечать за этот провал, похоже, уже некому: бывший зампред правительства Константин Лазарев (по совместительству – руководитель МинЖКХ) покинул республику, а его заместитель Анна Тюрнина в связи со сменой структуры органов исполнительной власти вообще оказалась в другом ведомстве.

На минувшей неделе в СМИ появилось сообщение о распределении обязанностей между заместителями председателя только что созданного правительства. Мусорную реформу будет курировать вице-премьер Игорь Булатов. Этому москвичу, далекому от проблем провинции, придется разгребать мусорные завалы в Коми. Причем завалы и в прямом, и в переносном смысле.

Телега впереди лошади

Год назад в «Трибуне» был опубликован материал «Бабло в кубе: как делать деньги из мусора» (№ 47/1453 от 21 ноября 2019 г.), в котором говорилось, что предлагаемую правительством Территориальную схему необходимо подвергнуть кардинальной переделке. Ведь расходы на транспортирование мусора на огромные расстояния делают реформу убыточной, а это грозит всей затее крахом. Увы, замечания экспертов газеты властями услышаны не были.

В итоге после скоропостижного обсуждения 11 декабря 2019 года «основа мусорной реформы» – Территориальная схема – была утверждена совместным приказом двух республиканских ведомств: МинЖКХ и Минприроды. Получилось весьма оригинально: главный документ, который является базой для исполнения реформы, был утвержден только через год после ее начала…

Это похоже на вымогательство

О том, как осуществлялся вывоз мусора из отдаленных районов, можно судить на примере Усть-Цильмы. По расчетам Минприроды, в этом райцентре образуется 57 тысяч кубометров мусора, который региональный оператор должен вывезти для захоронения на Ухтинский полигон, что находится в 360 километрах от села. Однако за прошлый год ООО «Ухтажилфонд» не вывез ни одного кубометра ТКО, а организовал несанкционированную свалку около Усть-Цильмы. Тем самым были нарушены требования законодательства –так как эта свалка не включена в государственный реестр.

Тем не менее, сбор средств с населения и предпринимателей оператор проводил, причем далеко не всегда в соответствии с обязательствами и договорами. К примеру, 3 ноября с.г. Арбитражный суд закончил рассмотрение тяжбы между региональным оператором ООО «Ухтажилфонд» и ООО «Весна», отказав

регоператору в удовлетворении иска о взыскании задолженности и неустойки за оказание услуг по обращению с ТКО. В ходе девятимесячного разбирательства установлено, что ООО «Весна» в спорный период организовало самостоятельную утилизацию отходов путем сжигания в своей котельной, за что в бюджет внесен экологический сбор.

Кроме того, оператор по вывозу отходов – местный «ДРСУ» – подтвердил суду, что вывоз мусора от ООО «Весна» не осуществлялся. Суд учел также и то, что все документы, представленные руководством «Ухтажилфонда» в обоснование иска, составлены им в одностороннем порядке, без представления путевых листов мусоровозов с отметкой приемки доставленных отходов на полигон, к тому же истец не представил суду сведения спутниковой навигации ГЛОНАСС, используемые при транспортировании мусора.

Мы же не беремся давать правовую оценку данного факта, это дело правоохранительных органов. Однако, как считают независимые эксперты, это далеко не единичный случай, только вот судиться с регоператором решаются далеко не все…

Строптивые педагоги

С населением у оператора получилось лучше. Так, семья учителей Дуркиных из Усть-Цильмы прекратила вносить плату «Ухтажилфонду» за мусор его «сборщику налогов» – «Коми энергоснабжающей компании», поскольку посчитала, что ее просто обманывают. (Сегодня суды уже признали «КЭСК» субъектом, не являющимся поставщиком услуг по ТКО и платежным агентом). Но тогда на строптивых учителей нашли управу. «КЭСК» проинформировал местный центр соцзащиты об имеющейся у учителей задолженности перед регоператором.

Местный Центр соцзащиты вынес решение о приостановке социальных мер поддержки супругам Дуркиным: полагающихся им льгот на оплату жилых и коммунальных услуг, установленных федеральным законодательством. Напрасно они обращались за защитой в суд: тот, рассмотрев дело 2а-62/2020, отказал в исковых требованиях, указав, что действия «КЭСК» и Центра соцзащиты Усть-Цильмы являются законными.

Кондуктор, нажми на тормоза!

Свалки, подобные усть-цилемской, согласно данным Минприроды, имеются в 335 населенных пунктах. Ежегодно в них образуется 340 тысяч тонн ТКО – это отражено в приложении 12.1 той самой Территориальной схемы. И эти объемы включены в производственную программу «Ухтажилфонда», а расходы – в тариф.

Образовались все эти свалки не сегодня, ликвидировать их «с налету» и вывезти на существующие полигоны, как показали прошедшие два года «реформы», невозможно. Но принятая к исполнению Территориальная схема, которая должна корректироваться ежегодно, пока неизменна. А коль так, то из Нового Бора, который находится от Ухты почти за полтысячи километров, вывоз мусора обойдется в очень дорогую копеечку.

Где будет брать деньги недавно возникшее ООО «Региональный оператор Севера» (переименованный «Ухтажилфонд»)? Вероятно, брать с клиентов всеми «наработанными» способами. В том числе и такими, как в отношении ООО «Весна» или учителей Дуркиных.

Пора исправить порочную Территориальную схему и навести порядок с вывозом ТКО…

Владимир ИВАНОВ,

Анатолий ПОЛЬКИН.