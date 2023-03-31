Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный на этой неделе заявил, что в строительстве автодороги Нарьян-Мар – Усинск поставлена точка – она наконец-то введена в эксплуатацию.

Для наших соседей это поистине историческое событие. Напомним, что НАО никогда не имел круглогодичного наземного сообщения, постоянная связь с «большой землей» поддерживалась за счет воздушного транспорта. Это одна из причин, почему в округе всегда были не только высокие зарплаты, но и «сумасшедшие» цены на продукты и ширпотреб.

Августовские смотрины

В летнее время местных жителей всегда выручала река Печора: паромное сообщение Нарьян-Мар – Щельяюр (Ижемский район). Однако в августе прошлого года и паромная переправа бездействовала из-за того, что река здесь критически обмелела (местами глубина не превышала 80 см). Многие отпускники, чтобы добраться до окружной столицы, вынуждены были покупать билеты на авиарейсы из Сыктывкара и Москвы, цена на которые подскочила до 40 тысяч рублей. Ну, а у тех, кто ехал с югов на личном автотранспорте, других вариантов, как попытаться на свой страх и риск проложить новый маршрут через Усинск, и не было.

Тогда же, в августе 2022 г., фактически и была открыта автодорога от Усинска до Нарьян-Мара (360 км). Правда, ехать по ней приходилось в сопровождении спецтехники, поскольку в некоторых местах новая дорога еще не была обустроена должным образом и легковому автотранспорту требовалась подстраховка. По словам очевидцев, тогда все обошлось без серьезных происшествий.

Помешал развал Союза

Автодорогу до Усинска и далее до Сыктывкара с последующим выходом в центральную часть страны начали строить еще в 1985 году. Сдать ее в эксплуатацию планировали в 1991 году, но помешала перестройка. А затем и развал Советского Союза – было тогда не до капиталоемких инфраструктурных проектов.

Поэтому дорогу достраивали три десятка лет с переменным успехом. Сколько в нее было вложено миллиардов рублей, сейчас трудно подсчитать, но речь идет о фантастических суммах. Только в 2021 году из федерального бюджета было выделено более 6 миллиардов рублей (подрядчик – ООО «Техносфера» из Ленинградской области).

Пять лет ждать

Хотя официально и заявлено, что дорога проложена от Нарьян-Мара до Усинска, но все работы закончились рядом с вахтовым поселком нефтяников Харьягинский, а от него уже по территории Коми тянется примерно 160 км трассы (часть выложена бетонными плитами), которую проложили еще в советские годы. По большому счету ее также надо (и уже давно!) приводить в порядок, но денег на это нет.

Однако реализована лишь часть грандиозного проекта, причем не самая сложная. Основное его звено – это мост через Печору в районе села Усть-Уса, сметная стоимость работ постоянно меняется, по последним данным требуется порядка 25 млрд рублей.

Такие деньги государство, похоже, выделить не готово, да и приоритеты нынче другие – не до возведения мостов на Крайнем Севере. А по большому счету, сложное сооружение через Печору строить сегодня и некому: строительная отрасль сама находится в полуразрушенном состоянии, нет квалифицированных кадров. Кстати, не по той ли причине уже пятый год под Сыктывкаром через речушку Лемью возводится небольшой мост? И пока больше известно о связанных с ним уголовных делах.

На сегодняшний день речь идет лишь о выделении небольших средств для проведения начальных работ по возведению моста через Печору, да еще и не раньше 2027 года. Но это очень «далекий горизонт» – за пять лет может произойти все что угодно.

Чужой праздник

В открытии новой трассы по видеосвязи участвовал вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин, что было вполне логично – он куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

А кто был на открытии от Республики Коми? Никого! Хотя и для нас этот дорожный проект тоже имеет важное социально-экономическое значение.

Почему на церемонию открытия долгожданной дороги не пригласили ни главу Коми Владимира Уйбу, ни министров, ни главу администрации Усинска, остается только догадываться…

Сергей МОРОХИН.