Диковинная картина на бересте встретилась мне в офисе одной компании. Среди деловой обстановки самобытная работа смотрелась архаично, будто случайно попала из другой эпохи. Белоснежную кожицу березы, причудливые наросты и лишайники окружала современная рама. А сам автор-самородок оказался человеком с трудной судьбой…

«Не подходящий я для вашей статьи герой, – говорит Юрий Чикарин, житель села Визинга. Он иронизирует, шутит, однако в его словах чувствуется некоторая горечь, свойственная художникам-бессребреникам. – Я же алиментщик, безработный, выпиваю…».

Вышло так, что к 57 годам у Юрия Чикарина багаж прошлых лет состоит из сплошных «без»: без дома, без работы, без семьи. В городе он давно бы стал типичным бомжом. Но в Визинге Юрия ценят за дружелюбие и бескорыстность. Ведь на селе между людьми другие отношения.

Злостный алиментщик

Когда-то Чикарин работал художником в Доме культуры Визинги, методистом в районном музее, но творческому человеку, видимо, было тесно в этих будничных рамках. Несколько лет назад он разошелся с супругой, дочке сейчас 16 лет. А поскольку Юрий давно не имеет официальной работы, то и платить алименты ему не из чего.

Скоро состоится суд, на котором решат, как наказать злостного неплательщика алиментов – дадут срок или отправят на общественные работы. «Лучше бы, конечно, не лишали свободы, а работу дали», – надеется он.

Дом матери, в котором жил Юрий, сгорел. Многие документы художник уже восстановил, но остался без права на жилплощадь – в доме прописан не был. «Где же вы живете?» – спрашиваю. «То одни, то другие собутыльники примут», – честно признается он.

Письмена на бересте

Я рассчитывала, что смогу увидеть его работы в мастерской или хотя бы в каком-нибудь сарае. Но у бездомного художника ни одной из завершенных картин не оказалось. «В краеведческом музее Визинги какие-то картины купили, у друга в запертом доме остались, покупают иногда», – без особого сожаления говорит он.

Действительно, в фондах Музея истории и культуры Сысольского района Коми хранятся 92 работы Чикарина. Но гораздо чаще с ними можно пересечься именно так, случайно – в каком-нибудь офисе, где красуются берестяные рисунки Чикарина.

Когда вглядываешься в эти письмена на бересте, то кажется, что художник здесь вообще ни при чем. Это готовая композиция самой природы – лишайники, черные штрихи-чечевички на коре березы, бугорки. Порой и нужно-то несколько штрихов гелевой ручкой и два-три цвета краски, и через бересту проявляется своя история. Сказочная и мифическая – с богатырями, с героями коми фольклора Ёмой, Перой-богатырем и Яг-мортом. С живыми зарисовками – малышней на катке и охотой на медведя. Или вневременной – с храмом вдали, одинокой лодкой, с крутыми берегами реки Сысолы…

Нам с художником разрешили пройтись по базе отдыха одного предприятия, где практически все стены украшены его давними работами. Разглядывая эти берестяные картины, оформленные в рамы и развешанные в офисном интерьере, Юрий иронично восхищался: «Вот это да! Сам себя зауважал». Судя по числу развешанных картин, стало понятно, что сельского художника здесь ценят.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото автора.