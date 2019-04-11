Несмотря на протесты общественников, стройку в Выльгорте возобновили

На днях в селе Выльгорт вновь начались работы на стройке «Спортивного центра единоборств», который возводится на месте снесенного в тридцатые годы храма и старинного кладбища.

Работы были приостановлены по просьбе Общественного совета Сыктывдинского района, который обратился в прокуратуру и к руководству поселения с требованием разобраться в законности выделения под застройку данного земельного участка в центре села.

А караван идет

Общественный совет по вопросу застройки территории бывшего кладбища провел десяток совещаний на разных уровнях, обращался в различные властные инстанции. А в августе прошлого года общественники отправили обращение к Президенту страны. Не дождавшись какого-либо решения, в марте текущего года они обратились к властям района с просьбой предоставить документы, подтверждающие законность строительства.

Увы, в ответе, полученном из прокуратуры, указывается, что «нарушений порядка предоставления земельного участка под застройку не установлено». При этом прокуратура не обратила внимания на новые аргументы и факты, которые следовало проверить. В частности, наличие протоколов общественных слушаний, проведенных администрацией, о выделении участка под строительство.

Общественники ждали хоть какого-то ответа и от руководства муниципалитета. Но вместо ответа за забором стройки вновь закипела работа.

Центра еще нет, но есть уже договор аренды

29 марта в Выльгорте прошла конференция «Спорт вчера, сегодня, завтра», на которой министр республики Н. Бережной в радужных красках описал перспективы будущего Центра единоборств. По мнению властей, это будет самый масштабный из всех проектов, которые когда-либо реализовывались в райцентре.

Оказывается, уже заключен договор аренды Центра на 15 лет с московскими организациями «на оказание госуслуг российских спортсменов по тренировке всех видов единоборств». И даже вопрос арендной платы уже решен.

Проще говоря, «Спортивный центр единоборств», которого еще нет в натуре, уже существует в бумагах Минспорта, а скорее всего и в отчетах чиновников.

Даже если общественники пойдут в суд — дело это долгое, и пока оно будет рассматриваться в разных инстанциях,

спорткомплекс, вероятно, уже построят. Не сносить же его после этого?

Ирина ДЕНИСОВА,

заместитель председателя Общественного совета

Сыктывдинского района.