Если бы несколько десятков лет назад среди населения города Печоры провели исследования с целью выяснить, что вызывает у его жителей гордость за свой город, то большинство сказали бы что гордятся достижениями печорских спортсменов.



К сожалению, этого нельзя сказать сегодня. Причина проста, чиновники бездействуют и, вместо того чтобы создавать условия для успешной тренерской работы, не поддерживают ценные кадры, делают все, чтобы перспективные спортсмены не могли реализоваться в родном городе и уезжали. В результате страдают юные спортсмены, сотрудники спортивных учреждений и все жители.

Пример тому проведенный 16 августа администрацией МР «Печора» конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора» (далее Спортшкола). Конкурс был объявлен после увольнения в июле прежнего директора. А пока суд да дело, исполнять обязанности директора Спортшколы была назначена Татьяна Артеева – заместитель директора по спортивной работе.

Администрация очень торопилась провести конкурс, чтобы быстрее назначить на руководящую должность нужного человека. Да и время самое подходящее: многие находятся в летних отпусках, а тренеры с детьми – на сборах за пределами города. Очевидно, что администрация преследовала не главную цель – выбрать наиболее достойного кандидата, а назначить на должность директора нужного человека. В спешном порядке, проведя конкурс 16 августа и назначив директором депутата Совета МР «Печора» Виктора Гончарова, организаторы «сделки» решили, что таким образом и волки будут сыты, и овцы целы, и вечная слава пастуху. Информацию о победителе незамедлительно разместили на официальных сайтах Спортшколы, администрации МР «Печора», а также на личной странице депутата «ВКонтакте».

Однако в достижении «благих» намерений члены комиссии допустили ряд серьезных нарушений. По данным ЕГРЮЛ на сайте Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Республике Коми на 31 октября 2022 года и.о. директора МАУ «СШОР г. Печора» все еще является Татьяна Артеева. Почему? Да потому что «победитель конкурса» В. Гончаров не может исполнять обязанности директора муниципального учреждения и распоряжаться бюджетными средствами, поскольку, как выяснилось, имеет большой долг перед ФНС.

Вместо того чтобы отменить результаты конкурса, чиновники, «переодеваясь на ходу», размещают на сайте администрации МР «Печора» информацию о том, что В. Гончаров является заместителем директора по воспитательной работе, Т. Артеева – заместитель директора по спортивной работе, а в графе директор – пусто!

Закономерно возникает вывод: конкурс проводился для галочки, чтобы пустить пыль в глаза печорцев, якобы ставленник администрации назначен по его результатам. Очевидно, что члены конкурсной комиссии администрации еще до проведения конкурса знали, кто станет победителем, в связи с этим забыли соблюсти необходимые требования и в результате наступили на «грабли».

Депутаты Печорского отделения партии КПРФ считают, что конкурс по отбору кандидата на замещение вакантной должности директора МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» проведен формально, с нарушениями. При определении победителя членами комиссии не были проведены антикоррупционные мероприятия, не учтен факт задолженности денежных средств в крупном размере перед ФНС, кроме этого, не учтены требования Профстандарта «Руководитель организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта».

С аналогичными нарушениями 17 июня 2022 года был проведен и конкурс на замещение вакантной должности директора МАУ «СОК «Сияние Севера», победителем которого стал А. Штульберг.

Администрацией МР «Печора» на своем официальном сайте не была размещена необходимая информация для участников конкурса: распоряжение руководителя администрации о проведении конкурса; регламент либо Положение о проведении конкурса; состав конкурсной комиссии; критерии оценки членами комиссии всех участников конкурса…

В результате халатного отношения к своим обязанностям, превышения должностных полномочий сотрудниками администрации МР «Печора» проведенные конкурсы повлекли нарушение законных прав других кандидатов на замещение вакантных должностей директоров муниципальных спортивных учреждений, в том числе кандидатов из списка резерва управленческих кадров МО МР «Печора» руководителей муниципальных учреждений и их заместителей.

В связи с этим депутаты Печорского отделения партии КПРФ направили Обращение в адрес Прокурора Республики Коми Н. Егорова о проведении проверки по данным фактам.

Виктор СЕМЕНОВ.