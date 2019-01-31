В конце прошлой недели (26-29 января) в Пажге без электроснабжения остался весь частный сектор в местечке Савапиян.
Как рассказала местный фермер Екатерина Лебедева, длительное обесточивание нанесло их хозяйству серьезный ущерб. Фермеры в этом хозяйстве занимаются разведением домашней птицы редких пород, выписывают яйца из Канады и Франции. Стоимость некоторых доходит до пяти евро за штуку. Из-за отключения электроэнергии только что вылупившиеся птенцы (около 20-ти) погибли от переохлаждения.
В 2018 году в местечке Савапиян по этой же причине горело несколько домов, пострадали люди. В администрации поселения не могут дать четкий ответ, почему так происходит. Причина может крыться в некачественных работах по прокладке линий электропередачи, когда столбы устанавливали в сильный мороз.
Точную причину обесточивания домов пока установить не удалось, предположений много. Попытка подать электричество из резервного источника не увенчалась успехом. Эту серьезную проблему нужно выносить на комиссию по чрезвычайным ситуациям, сообщает районная газета «Наша жизнь».
Нестабильность электроснабжения угрожает безопасности населения
В конце прошлой недели (26-29 января) в Пажге без электроснабжения остался весь частный сектор в местечке Савапиян.