Почти готовый к заселению жилой дом в Сыктывкаре не сдается в эксплуатацию из-за разногласий между застройщиком и столичной мэрией.

Деньги кончились

Этот 118-квартирный дом на улице Стахановской (на въезде в поселок Лесозавод) строители предполагали сдать в эксплуатацию еще в начале прошлого года. 110 дольщиков уже готовились приступать к внутренним отделочным работам. Но вдруг выяснилось, что у строителей кончились деньги.

И тогда руководитель подрядной организации ООО «Вега» Виктор Ермакович предложил переоборудовать цокольный этаж под офисы, после чего их продать, а на вырученные деньги закончить комплекс работ. Но эту идею дольщики не одобрили.

Первоначальный проект предусматривал всего пять этажей. Однако в ходе строительства проект был изменен: застройщик получил заказ на возведение художественных мастерских, для чего был возведен дополнительный этаж. В результате дом стал семиэтажным. Однако администрация Сыктывкара проект не согласовала, и стройка остановилась.

Весь прошлый год шли «разборки», в которых участвовали различные инстанции. Дело дошло до арбитражного суда, который отменил запрет городской администрации. Однако разрешения на достройку администрация все равно не дала. Причин было несколько, одна из них — этажность здания: после определенной высоты в здании должны устанавливаться лифты. Застройщик это упорно оспаривал.

Кипит наш разум возмущенный

Возмущенные дольщики обратились в мэрию, которая пригласила их на собрание. Таких собраний прошло несколько, причем последнее — с участием представителей Минстроя и Фонда развития жилищного строительства РК.

Между тем будущим владельцам квартир стало известно, что ООО «Вега» не в силах достроить здание. Несколько дольщиков уже отсудили возврат денег и даже компенсацию морального вреда. В сентябре прошлого года было предложено передать объект другому застройщику — Фонду развития жилищного строительства.

По словам руководителя «Веги» Владимира Ермаковича, дом готов на 85 процентов. «Для того, чтобы его запустить, все есть. Надо, чтобы просто не мешали. Нужно немного денег, а для их получения можно создать жилищно-строительный кооператив», – заявил г-н Ермакович.

Однако дольщикам надоело ждать у моря погоды. Тем более, что представители администрации обещали – помощь окажет Фонд жилищного строительства.

Юристы разъяснили: для того, чтобы застройщик не проходил процедуру банкротства, он должен добровольно передать незавершенный объект строительства либо ЖСК, либо другому застройщику. При этом в соответствии с законодательством никто не может заставить застройщика передать кому-либо объект. С другой стороны и без решения самих дольщиков объект не сможет сдвинуться с места. Другими словами, это замкнутый круг.

Долгие переговоры ничем не закончились. На последнем собрании Владимир Ермакович заявил, что объект не отдаст и сам все достроит.

С тех пор прошел год. Недавно руководитель фирмы «Вега» услыхал по местному телевидению, что на одной из предвыборных встреч врио главы РК Владимир Уйба, отвечая на вопрос избирателей, обещал, что дом на улице Стахановской будет достроен в первом квартале 2021 года. По мнению застройщика, это заявление очень спорное. Для этого нужно уже сейчас начать работы на объекте, а он законсервирован. Ермакович утверждает, что решение вопроса по-прежнему зависит от администрации города, которая не дает разрешения на строительство.

На текущей неделе руководитель ООО «Вега» обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Коми Игорю Бобкову. Он надеется, что получит поддержку, и проблема начнет решаться. В любом случае дом на Стахановской должен быть достроен и сдан в эксплуатацию.

Анатолий ПОЛЬКИН.