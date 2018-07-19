Нестыковки на Орбите

Строительство школы на 1200 мест в столичном микрорайоне Орбита идет с отставанием почти на полтора года. Срок сдачи объекта переносился уже несколько раз.

Последний – 25 июля — был озвучен экс-министром строительства и дорожного хозяйства Коми Сергеем Двуреченским. Спросить за это с министра уже нельзя — он уволился, а школы по-прежнему нет. Более того, ее вряд ли сдадут и к концу года. К такому неутешительному выводу пришла Контрольно-счетная палата Коми, проводившая недавно проверку законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта.

Неэффективные миллионы

Напомним, строительство школы началось в 2016 году. Сначала генподрядчиком выступило ООО «ССМУ «Краснодар», с которым 24 октября 2017 г. (в связи с нарушением условий на выполнение работ по строительству объекта) госконтракт был расторгнут. 29 ноября прошлого года был заключен новый контракт. Теперь уже с белорусской подрядной организацией ООО «Белстройцентр-Калуга».

Подписание контракта было обставлено весьма помпезно: на объекте побывал министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Черный и установлены государственные флаги России, Беларуси и Коми. Чиновники от образования вздохнули спокойнее и начали раздавать интервью о том, кто будет учиться в новой школе, как будет организован учебный процесс и т.п.

Ситуация поначалу и правда заметно улучшилась. Чтобы успеть в срок, строительные работы перевели на двух-трехсменный рабочий режим, увеличили количество рабочих, но к апрелю 2018 все снова затормозилось.

«Выделенные бюджетные средства расходовались неэффективно, строительство идет с нарушениями, включая несоответствие построенного объекта капительного строительства утвержденной проектной документации», – констатирует КСП РК. Последний факт, к слову, очень печальный, поскольку может серьезно повлиять на ввод школы в эксплуатацию. Неоднократные корректировки проектных решений, необходимость которых выявилась в процессе строительства объекта, в проектно-сметную документацию не вносились и заказчиком не утверждались, а это грубейшее нарушение градостроительного законодательства. Между тем размер фактически израсходованных средств за 2016-2017 годы составил 312 миллионов рублей.

Что же вы наделали?

В ходе проверки КСП РК выяснилось, что значительная часть строительно-монтажных работ выполнялась не специалистами ООО «ССМУ «Краснодар», а с привлечением сторонних строительных организаций. Например, ООО «Томстрой», в отношении которого на тот момент судом велось производство по делу о несостоятельности (банкротстве). В свою очередь, ООО «Томстрой» также привлекало соисполнителей. При этом оплату за субподрядные работы «ООО «Томстрой» не производило.

Привлекало субподрядчиков и ООО «Белстройцентр-Калуга», что не помогло ему справиться с поставленной задачей. Согласно утвержденному графику основной объем работ на объекте на сумму 289 млн рублей (73% от цены контракта) должен быть выполнен до 1 января 2018. Все общестроительные работы по зданию школы и столовой, сети теплоснабжения, канализации, а также наружное освещение и пусконаладочные работы по контракту должны были выполнить до 1 апреля 2018. С мая по июнь строители должны были благоустроить и озелененить территорию. «Ни один из указанных видов работ произведен не был», – заключает КСП РК. На данный момент в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в отношении ООО «Белстройцентр-Калуга» ведется претензионная работа.

В целом готовность объекта на сегодня такова: здание школы, крытый переход в столовую, актовый зал готовы на 65%; здание столовой – 70%; спортзал – 30%; стадион – 15%; ливневая канализация – 75%; благоустройство – 30%.

Итак, открытие новой школы в Сыктывкаре на 1200 мест откладывается, а ввод в строй этого объекта, напомним, является одним из 55 «апрельских поручений» главы республики. Кроме того, это единственный на сегодня крупный инвестиционный проект на территории Коми, софинансирование которого идет из регионального и федерального бюджетов. «Таких проектов в республике не было уже лет 20, – убеждала в интервью «Трибуне» первый заместитель главы РК Лариса Максимова. – Ввод его однозначно – в 2018-м».

Насколько это «однозначно» – мы скоро узнаем. До конца года осталось всего пять месяцев.

Сергей ПЕТРОВСКИХ.