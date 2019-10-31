Согласно исследованию ВЦИОМ, которое социологи приурочили ко Дню народного единства, 4 ноября, большинство россиян считают, что сегодня народного единства в стране нет.

Те, кто считает, что отмечать День народного единства не нужно, чаще всего объясняют свою позицию так: нет народного единства в стране (нечего праздновать); большинство не понимают, что это за праздник; надуманный праздник (альтернатива 7 ноября). Так ответили 54 процента опрошенных, в 2017 году такой же замер дал обратный результат – 54 процента сказали тогда, что единство есть.

Наиболее популярные ответы на вопрос «Почему нет единения в народе?»: каждый сам за себя, думают только о себе, всем безразлично, у всех разные цели и проблемы; народ живет в нищете, большая разница между богатыми и бедными, жизнь стала тяжелая. А вот мнение Левада-Центра еще более резкое: «Действующей власти выгодны апатия, отчужденность и зрительское отношение россиян к политике».