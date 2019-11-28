Куда пойти лечиться? Невеселая жизнь в самом «веселом» селе России

Недавно в России определили «самое веселое» название населенного пункта. Среди лидеров-претендентов были Бухалово, Палево, Хохотуй и другие. По итогам интернет-голосования победил Мутный Материк. Название у этого усинского села, которому почти 150 лет, действительно необычное. Но люди там живут самые обыкновенные – они рождаются, умирают и, конечно, болеют…

Караул, режут!

Несколько лет назад волна «оптимизации» докатилась и до усинской глубинки. Сначала закрыли ФАП в деревне Васькино (входит в состав Мутного Материка), затем стали сокращать количество коек в участковой больнице. И к 2013 году сократили с 25 коек до восьми, затем до пяти. А с 1 января 2015 года больница и вовсе получила статус амбулатории.

Сегодня в Мутном Материке, вместе с деревнями, проживает 1755 человек. Узнав о закрытии круглосуточного стационара, сельчане возмутились: почти столетие в селе функционировала больница, почему государство стало экономить на здоровье людей?

Как только мы ни пытались вернуть нашу больницу: обращались письмами к главам республики (В. Гайзеру и С. Гапликову), собирали подписи жителей села, проводили сходы и митинги, но все бесполезно.

«Интересный» поворот произошел в этом деле в преддверии президентских выборов в 2018 году. В Усинске тогда работала политтехнолог, которая организовала мне встречу с губернатором Сергеем Гапликовым. Я за 12 минут объяснил ему ситуацию. Он меня внимательно выслушал и сказал, что, мол, скорее всего в селе появится медучреждение «два в одном». Я не очень-то понял, и глава уточнил: «Амбулатория совместно со стационаром».

От имени односельчан я настоятельно просил сделать надлежащий ремонт в нынешнем здании больницы. Оно введено в 1981 году, может служить еще не один десяток лет. Котельная рядом, водоколонка от здания больницы через дорогу, при желании можно подвести водоснабжение.

В сухом остатке

Затем в село приезжали и министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, и другие высокопоставленные чиновники. Они убеждали нас в том, что больнице лицензию не дадут, так как здание не соответствует современным требованиям.

А что же в итоге? Стационара, где больных лечат круглые сутки под наблюдением врача, в Мутном Материке не будет, несмотря на то, что это отдаленное село без дорог. Помощь узкого специалиста можно получить лишь в Усинске. Но зимой в Мутный Материк нужно добираться по зимнику. Летом — несколько часов по реке на лодке. В межсезонье — «только вертолетом можно долететь». Причем записываться на рейс надо заранее, за 2-3 недели. Билет в одну сторону стоит почти три тысячи рублей.

В то же время в соседней Усть-Усе осталась больница на 15 койко-мест. Хотя наше население по численности почти одинаковое с Усть-Усой. К тому же соседнее село близко от города, дорога с твердым покрытием, час езды на машине.

Такого не было даже в войну

Как-то на одном из собраний по медицине в ДК из уст представителя ЦРБ прозвучало, что только на питание в год в нашей больнице уходит почти миллион рублей.

И как тут не вспомнить слова старейшей жительницы нашего села Марьяны Семеновны Хозяиновой (ей 93 года). В годы войны она работала санитаркой в больнице села. Тогда при больнице держали скот. Своими силами заготавливали дрова, косили сено, выращивали картофель.

Даже в войну в больнице одновременно лечилось до сорока пациентов. А в мирное время больницу ликвидировали. Говорят – что в целях экономии. Но у нас бывали случаи, когда вертолет для тяжелобольных вызывали по два раза в сутки. А ведь только один летный час вертолета стоит сотни тысяч рублей. Какая уж тут экономия?

Анатолий КАНЕВ,

с. Мутный Материк.

И это еще не конец?

Минувшим летом был ликвидирован фельдшерско-акушерский пункт в поселке Усадор. По сведениям портала «Усинск-Новости», чиновники Минздрава Коми планируют и массовое сокращение работников Усинской ЦРБ. Это следует из заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения в июне 2019 года.

По мнению проверявшей больницу комиссии, в УЦРБ 81,75 «лишних» штатных единиц. Из них, считают региональные чиновники, необходимо сократить должности 26 врачей и почти 40 сотрудников среднего медицинского персонала, сообщает портал «Усинск-Новости».