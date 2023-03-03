В Коми практически рядом с каждым населенным пунктом можно отыскать несанкционированную свалку (да еще и не одну). Почему с ними сложно бороться, наглядно видно на примере Сыктывдинского района.

Чуть больше месяца прошло с момента выхода в «Трибуне» (от 27 января) публикации «Коми превращается в большую свалку». Речь шла о том, что на месте беломошника, располагавшегося недалеко от поселка Язель Сыктывдинского района, в ходе хозяйственной деятельности образовалась огромная помойка.

Напомним, что соответствующее заявление в январе в республиканскую прокуратуру направил депутат Совета села Часово Сыктывдинского района, общественный инспектор по охране окружающей среды Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Коми и Ненецкому автономному округу Евгений Потолицын.

«Здесь птицы не поют, деревья не растут»

Если коротко, гражданский активист ставит вопрос, как говорится, ребром: почему коммерческая организация выгребла язельский песок чуть ли не до водоносного слоя, а восстановительные работы так и не провела (как то предписывают условия договора от 2009 года)? Теперь на месте беломошника, где, по идее, должен был уже разрастаться молодой лес, мы видим заболоченную местность, тянущуюся к горизонту.

Не выполняется решение Сыктывкарского городского суда от 2016 года о технической и биологической рекультивации земель площадью в 7,5 гектара, на которой раньше находилось месторождение песка «Кэччойягское».

Без надзора

Претензии Евгений Потолицын высказывает в адрес индивидуальной предпринимательницы Натальи Рохлиной (ей Комитет лесов Коми дал добро на разработку песчаного карьера), а также компании «СевЛесПил», свозившей в тот самый карьер отходы лесопиления.

Но что самое интересное – претензии в адрес Н. Рохлиной и ООО «СевЛесПил» отсутствуют со стороны надзорных органов. Хотя за прошедшие семь лет по восстановлению порушенной территории не было сделано ровным счетом ничего! Стало только хуже.

Параллельная реальность

Из ответа от 16 февраля этого года за подписью заместителя прокурора Сыктывдинского района Д. Данилова следует, что да, действительно, в свое время были выявлены нарушения при разработке месторождения песка «Кэччойягское». Было соответствующее решение Сыктывкарского горсуда, который обязал сыктывкарскую предпринимательницу ликвидировать несанкционированную свалку и провести рекультивацию порушенных земель в установленном законом порядке. Его исполнение проконтролировал отдел судебных приставов по Сыктывдинскому району. По данным на март 2019 года, решение Сыктывкарского городского суда считается исполненным.

Итак, если верить казенному письму, свалка ликвидирована, рекультивация проведена, судебное решение исполнено, причем под строжайшим контролем приставов.

А если верить «собственным глазам» (то есть свидетельствам местных жителей), заниматься рекультивацией территории никто даже не начинал.

Однако наши чиновники верят только официальным бумагам. Хотя могли бы, ненадолго оторвав задницу от теплого кресла, съездить на это злополучное место и лично убедиться в нарушении природоохранного законодательства.

Слово министра

«Бьет во все колокола» по поводу несанкционированной свалки не только Евгений Потолицын. Местный житель Андрей Головка также обращался в надзорные ведомства.

Еще в 2019 году тогдашний руководитель Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Александр Ремига заверил, что «вопрос ликвидации свалки отходов лесопиления вблизи п. Язель и фактического исполнения судебного решения находится на постоянном контроле прокуратуры Сыктывдинского района, отдела по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Росприроднадзора по Республике Коми и министерства…»

Того самого господина Ремигу уже мало кто и помнит – он давно уехал из Коми. Нынче редкий министр в республике работает на высокой должности больше года. Кадровая чехарда приводит к появлению ничего не значащих документов, пусть и подписанных высокими начальниками.

Господа имитаторы

Что же дальше? Евгений Потолицын вновь написал на имя прокурора Республики Коми Николая Егорова заявление с просьбой провести выездную проверку с участием представителей возглавляемого им ведомства, Минприроды Республики Коми и администрации Сыктывдинского района.

– Во всей этой затянувшейся истории со свалкой одни умышленно нарушали природное законодательство, другие умышленно закрывали на все это глаза, – делится своими выводами Евгений Потолицын. – И не только закрывали, но еще и способствовали сокрытию преступления. А народу остается только одно – жить рядом с опасной свалкой. Но ведь так жить нельзя…

Несанкционированных свалок, подобных язельской, в Коми огромное количество. И их не станет меньше, если не вести с ними реальную борьбу. Однако нынешние чиновники горазды заниматься не борьбой, а ее имитацией. И еще один «скользкий» момент: нисколько не удивит, если кто-то в приведенной истории усмотрит и коррупционную составляющую. А пока будем ждать реальной прокурорской проверки.

Сергей МОРОХИН.