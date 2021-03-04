Невзирая на тяжесть (Криминал от 5 марта)

В Сыктывкаре раскрыли кражу чугунных люков с тепловых сетей.

О пропаже люков в полицию сообщили работники одной из ресурсоснабжающих организаций города. Вскоре похититель был выявлен и задержан, им оказался 55-летний безработный. Сняв две чугунные крышки с тепловых сетей, он сдал их в пункт приема металлоизделий. В прошлом безработный уже привлекался к уголовной ответственности.

Обещала снять порчу

После ритуала экстрасенса из квартиры ухтинки пропали драгоценности.

Женщина пригласила к себе даму, якобы умеющую снимать порчу. Та потребовала от хозяйки золотые украшения, которые ей нужны были для проведения ритуала. После манипуляций с игральными картами и мешочком с драгоценностями ясновидящая вернула мешочек хозяйке и ушла. Спустя какое-то время хозяйка проверила его содержимое и поняла, что вместе с ясновидящей «ушли» и драгоценности. После задержания экстрасенс признала вину. Суд приговорил рецидивистку к 2,5 годам лишения свободы.

Трагедия на маршруте

Водитель тягача погиб под Воркутой.

ДТП произошло днем 2 марта в 42 км от поселка Сивая Маска. По предварительным данным, водитель тягача с полуприцепом не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. 43-летний мужчина погиб на месте. Различные травмы получил 23-летний пассажир тягача.

В условиях гололеда

В столкновении с автобусом в Сыктывкаре пострадали полицейские.

ДТП произошло вечером 2 марта на пересечении улицы Печорской и Октябрьского проспекта. По информации пресс-службы МВД по Коми, полицейский УАЗ выехал на встречку и столкнулся с маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали два сотрудника полиции, получившие различные травмы.

Взят под стражу

Арестован лидер организации «Свидетели Иеговы».

Правоохранительными органами пресечена деятельность участников запрещенной в России экстремистской организации. Сыктывкарским городским судом удовлетворено ходатайство следственных органов и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Круглякова, обвиняемого в организации деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы «Сыктывкар», действовавшей после ее ликвидации в 2017 году. По данным следствия, ячейка занималась экстремистской деятельностью, а Кругляков был в ней координатором Совета старейшин.

С дальним прицелом

В Эжвинской больнице у 84-летнего пациента украли телефон и деньги с карты.

Сыщики установили, что кражу совершила молодая пациентка больницы, узнавшая, что на банковских счетах у старика имеется приличная сумма денег: тот обратился к девушке с просьбой настроить тариф на более дешевый. Узнав, что карта прикреплена к счету, дама успела перевести со счета пенсионера 5 тысяч рублей своей знакомой. Возбуждено уголовное дело.