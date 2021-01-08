В национальном туристическом рейтинге за 2020 год Коми заняла 69 место.
Ежегодное исследование, уже шестое по счету, презентовал журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Специалисты оценивали привлекательность российских регионов, их туристический потенциал и популярность среди отечественных и иностранных туристов.
Ожидаемо в тройку лидеров рейтинга вошли Московская область, Москва и Санкт-Петербург. Чуть отстали от них Краснодарский край и Крым.
В «подвале» рейтинга расположились Ненецкий и Чукотский автономные округа, Еврейская автономная область.
Хотя очевидно, что по своему потенциалу Коми ни в чем не уступает той же Карелии (31 место) и Архангельской области (38). Напомним, что в Коми одних только озер около 70 тысяч! Почти 15 процентов от общей площади региона занимают особо охраняемые природные территории. Гордость региона – национальный парк «Югыд ва», Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник. На туристической карте Коми отмечены сотни интересных объектов.
Сергей ПАВЛОВ.