Незадолго до смерти мастер сжег десятки своих работ

Вчера, 1 ноября, друзья, коллеги и поклонники простились в Сыктывкаре с известным в республике художником Виктором Порохней.

Как и любому провинциальному мастеру, Виктору явно не хватало и славы, и денег. Но Порохня был все-таки — не любой. Не ждал, когда его работы начнут выставлять в галереях. Он сам выставлялся. Причем — прямо на улице. Выходил из дома и рисовал прохожих. Со скоростью «полароида» делал удивительно меткие шаржи. Эти рисунки были честнее зеркала и точнее фотографии. Ибо давали не внешнее сходство, а схватывали характер. Вытаскивали наружу душу, суть человека. Именно за это Порохне не раз угрожали «дать в мольберт». Художника, как известно, легко обидеть…

Но большинству случайных натурщиков нравились их портреты, сделанные «в стиле блиц». Правда, платили за них неохотно, мало. И художнику приходилось «брать числом». Его личный рекорд — 70 шаржей за три часа. Это был аттракцион, сеанс одновременной игры. А сам маэстро напоминал гроссмейстера, который отстал от поезда и случайно застрял в этом жалком городке, не отвечавшем масштабу его дарования. Хотя на самом деле ему было все равно где рисовать — живые люди везде интересны.

«С одиноких девушек денег не беру»

Эти «сеансы» в течение нескольких лет сыктывкарцы могли наблюдать в скверике возле Вечного огня или на «арт-пятачке» возле ЦУМа. Некоторых провинциалов это шокировало. Но Порохня, важно восседая на деревянном ящике, выглядел органично — так, будто дело происходило где-нибудь на Монмартре.

Иногда он срывался с ящика и надолго исчезал. После этого его видели в Неаполе, Флоренции, Берлине или Сан-Марино. Там он делал то же самое, что и в Сыктывкаре — «ловил уходящую натуру». То есть шаржировал случайных прохожих. Его интересовали не столько местные достопримечательности, сколько лица людей. Причем — любых. Главное, что — разных.

Больше всего Порохня обожал рисовать влюбленных. От силы их чувств, по его словам, зависела и стоимость портрета.

— Цена рисунка зависит от того, как ведут себя парочки, — рассказывал сам художник. — Если они целуются, можно взять дороже. Если просто держатся за руки, тогда — дешевле. А если подошла девушка, у которой нет парня, рисую бесплатно. Потому что каждая одинокая девушка — она ведь принцесса, которая ждет своего принца на корабле с алыми парусами! Как же я могу брать с нее деньги?

А когда у самого Порохни было пусто в карманах, он расплачивался рисунками. В пиццериях Римини или Сиены рисовал шаржи на поваров и официантов. За это его кормили.

Он был не просто бедным художником, рисовальщиком, а еще и бродячим, уличным. То есть в высшей степени — свободным. Хотя работал он, конечно, не только на улице.

Вне «формата»

В 1975 году Виктор окончил художественное училище в Махачкале. Живя в Дагестане, дружил с известным народным поэтом Расулом Гамзатовым, иллюстрировал его книги.

В течение 30 лет художник жил и работал в Воркуте. Сотрудничал с Коми книжным издательством, сатирическим журналом «Чушканзi», газетой «Красное знамя». В конце 90-х годов Виктор несколько лет провел в Германии, у него состоялись там две персональные выставки. В Сыктывкаре такая выставка состоялась в 2002-м.

Он рисовал не только добрые шаржи, но и вполне жесткую сатиру и достаточно едкие карикатуры. На партийных чиновников, человеческие пороки, лживые обещания политиков.

В 90-е годы его карикатуры охотно печатали. В «нулевые» — практически перестали. Когда Порохня появлялся в редакциях газет и журналов, ему говорили: «Извини, старик, но твои картинки — «не формат». Этого сейчас не надо».

А на самом деле «формат» стал очень прост: любая критика власти теперь воспринимается как провокация. Сатира, тем более визуальная, наглядная, практически исчезла.

«Мастерство не зависит от мастерской»

19 октября Виктор отметил свой день рождения. Но не дома, а в хирургическом отделении Республиканской больницы. Даже друзьям он не говорил, что серьезно болен.

И вообще, мало кто знал, что творилось в последнее время в душе художника. Незадолго до трагической развязки он написал на своей страничке «ВКонтакте»: «За вокзалом СЖИГАЮ свои картины по числу прожитых лет. Сжигаю, потому что невозможно найти новую квартиру-мастерскую. В октябре прошла моя последняя выставка в Сыктывкаре, где показал единственные литографии в республике, шаржи и карикатуры, иллюстрации к коми сказкам, показал серию «Головы», сделанные в оригинальной технике, линогравюры, портреты Шпектора, Высоцкого, Логиновой и др. Теперь все это останется в фотографиях и в золе… В республике идет всеобщая деградация, закрываются художественные школы, нет замены старым художникам, мастерские дают, когда кто-то умрет. А так — все прекрасно, пишу книги, для этого нужен только стол. Сегодня кому-то повезет на мусорке — я выкинул большой мольберт, служивший мне 40 лет. Желаю старейшим художникам здоровья, долго не умирать и всеми силами держаться за мастерскую, хотя мастерство не зависит от мастерской».

Виктор Степанович никогда не чурался самой черновой работы и щедро делился с окружающими своим талантом. На его интернет-страничке до сих пор можно увидеть авторекламу: «Пишу на заказ картины, портреты, шаржи на любых торжествах… Учу рисовать маслом за восемь уроков».

А ниже — номер телефона, по которому теперь никто уже не ответит…

Владимир СУМАРОКОВ,

Елена ШЕЛЕСТ.