«Трибуна» неоднократно рассказывала об уникальной системе управления коммунальным хозяйством, созданной в Ухте под началом экс-мэра города Олега Казарцева. Он был осужден за мошенничество, а недавно уже досрочно освободился из колонии.

Не удивлюсь, если вскоре в Ухте появится новая управляющая компания, созданная бывшим мэром. На мой взгляд, связано это с тем, что административный ресурс существующей ухтинской системы ЖКХ начал иссякать, в работе его главного звена — компании «Ухтажилфонд» — появились сбои.

«Первая ласточка»

Еще год назад Арбитражный суд республики взыскал с этой компании 746 тысяч рублей в пользу собственников помещений дома № 66 по улице Интернациональной. Судом установлено, что именно на такую сумму «управляшка» не выполнила утвержденный собранием собственников дома перечень работ, однако деньги за это получила.

Руководство ООО «Ухтажилфонд» обжаловало решение суда в апелляционном порядке, но безуспешно. Таким образом, в Ухте впервые был создан прецедент взыскания за неоказанные жилищные услуги.

Как вернуть миллион

Пример собственников «непокорного дома» вдохновил и других. В частности, жильцов многоквартирного дома № 41 по проспекту Ленина. Более двенадцати лет этот МКД находился под управлением «Ухтажилфонда». Ежегодно собранием собственников утверждались перечень работ и размер платы за услуги «управляшки», потом компания размещала отчет о выполненных обязательствах на своем официальном сайте, указывая стоимость объема невыполненных работ. При этом руководство приносило извинения и

обещало выполнить их в следующем году.

Так происходило из года в год. Собственники помещений дома обращались в ГЖИ, однако чиновники не принимали никаких мер по защите нарушенных прав собственников. Ответ был стандартный: обращайтесь в суд.

В конце 2018 года собственники дома на общем собрании приняли решение отказаться от услуг «Ухтажилфонда» и создали товарищество собственников жилья (ТСЖ). Как и положено, были избраны правление и председатель, которых наделили полномочиями правовой защиты в судах. Председатель ТСЖ подал иск в Арбитражный суд РК. Семь месяцев продолжалась судебная тяжба, и вот 28 июля 2020 года Арбитражный суд взыскал с «управляшки» в пользу собственников 1,1 млн руб. «неосновательного обогащения», а также 26 тысяч рублей госпошлины и судебных издержек. Правда, решение суда еще не вступило в законную силу, и «управляшка», надо полагать, будет его обжаловать, тянуть время.

Меры не приняты

В ноябре прошлого года «Трибуна» опубликовала статью «Что творится в «коммунальном царстве». В частности, там говорилось о том, что «Ухтажилфонд» на конец 2018 года накопил долгов за невыполненные работы по 140 домам Ухты в размере 43 млн рублей.

Опровержений на статью не последовало, однако до сих пор органами государственного и муниципального жилищного надзора по указанным фактам меры не приняты. Хотя законодательство России предусматривает норму, согласно которой информация из СМИ является основанием для внеплановой проверки.

Хочу отметить, что бездействие ГЖИ Ухты, куда обращаются жители города по вопросам нарушений жилищного законодательства, продолжается. Дошло до того, что начальник ГЖИ Ухты М. Потолицына была привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Возникает законный вопрос: а надо ли содержать таких благодушных чиновников ГЖИ? Ведь их бездействие и порождает безответственность. Не получив по рукам, нарушители продолжат свою деятельность еще изощреннее и хитрее…

Владимир ИВАНОВ,

член Координационного совета управдомов Ухты.