Ни дать, ни взять

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволит уменьшить выплаты по потребительскому займу в случае просрочки. Сегодня каждый пятый заемщик, пользующийся потребительскими кредитами, погашает свой долг с задержкой свыше 30 дней. Число должников растет.

Поэтому в Думе предлагают утвердить новый, более щадящий порядок погашения задолженности по потребительским кредитам. А для микрофинансовых организаций установят максимальную планку для выдачи краткосрочных займов — не более 10 тысяч рублей.