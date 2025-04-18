В Усть-Вымском районе, в Айкинском доме культуры, недавно прошел предвыборный муниципальный форум «Гордость. Уверенность. Победа». Депутаты-«единороссы» всех мастей старательно делали вид, что в районе все прекрасно. Пафосных и хвалебных слов было наговорено предостаточно…

А меж тем в этот же день появилось сообщение о намерении ООО «Лузалес» обратиться в Арбитражный суд с иском о банкротстве Жешартского лесопромышленного комплекса (ЖЛПК). Почти 43 миллиона рублей (42,9 млн) – именно такая сумма долга стала последней каплей, переполнившей чашу терпения кредитора. И пока шел пафосный форум, проблема, затрагивающая судьбу градообразующего предприятия, полутора тысяч рабочих и будущее целого поселка, обрела угрожающие формы.

Угол падения

Обратимся к финансовой отчетности комбината за последние годы. В 2024 году выручка выросла на 5%, достигнув 7,5 миллиарда рублей. Однако чистая прибыль продемонстрировала катастрофическое падение – 99%, превратившись в убыток в 1,2 миллиарда рублей. Парадоксально, но при этом налоги и сборы за 2023 год выросли на 160% (до 81,3 млн руб.) и страховые взносы – на 124% (до 448,4 млн руб.). Такая динамика вызывает вопросы о целесообразности расходования средств и эффективности управления предприятием.

В начале марта была остановлена работа ряда цехов ЖЛПК, производящих фанеру и плиты МДФ. Сотрудники комбината полагают, что причиной остановки производства стала некомпетентность руководства, приведшая к неэффективному использованию ресурсов и образованию огромных долгов, включая долги за электроэнергию и вывоз мусора.

Реальная угроза

Депутат Госсовета от «Единой России» Андрей Климушев, житель Жешарта, в преддверии выборной кампании наконец обратил внимание на проблемы родного поселка. Его недавнее посещение ЖЛПК и оптимистичные заявления о поэтапном возобновлении работы некоторых цехов, вызывают смешанные чувства. Климушев говорит о переговорах с инвесторами, о поддержке правительства Коми и Госсовета. Однако он упорно обходит стороной нависшую угрозу банкротства.

А ведь это очень вероятный сценарий – список арбитражных дел, связанных с комбинатом, насчитывает 236 позиций, в большинстве из которых ЖЛПК выступает ответчиком. Это значит, что к иску в любой момент могут присоединиться и другие компании, которым организация задолжала.

Как убивали завод

Позиция местного активиста Дмитрия Новожилова во многом совпадает с общим мнением других жителей Жешарта: «В советские годы качество ДСП Жешартского фанерного завода подтверждалось призовыми местами на всесоюзных конкурсах. У нас было два цеха – ДСП-70 и ДСП-250 (цифры означают мощность – 70 и 250 тысяч кубометров в год). Цех ДСП-250 при «рыночниках» убили сразу: остановили, обнесли забором, разворовали. ДСП-70 дожил до 2000-х. На заводе до сих пор считается, что реализации его продукции хватало на весь заработный фонд всех сотрудников ЖФК. Но в какой-то момент рабочих цеха решили оптимизировать – сократить. В результате рабочих рук стало не хватать. После оптимизации произошло два пожара, даже с частичным обвалом кровли. После второго пожара цех не стали восстанавливать.

Можно ли было восстановить цех ДСП? Думаю, что можно. За 2021 год чистая прибыль ЖЛПК составила 3,2 млрд рублей – это примерно два годовых бюджета района. Но эти деньги, видимо, нужнее были акционерам…»

Почувствуйте разницу

Комбинат в Жешарте – не единственное предприятие в Коми, на котором делают фанеру. Это дает нам возможность попытаться определить, с чем же на самом деле связано плачевное состояние организации – с кризисом и санкциями (как нас пытаются убедить официальные лица) или с провалами управления.

Например, Сыктывкарский фанерный завод демонстрирует стабильную прибыль (2,8 млрд рублей в 2024 году), высокую рентабельность (18%) и значительные резервы на счетах (5,8 млрд рублей). Прибыль не инвестируется в развитие, а хранится на депозитах, принося гарантированный доход.

Зато ЖЛПК, работающий на том же рынке, показывает диаметрально противоположные результаты: убытки, рост долгов, сокращение штатов и резкое снижение объемов производства.

Разница столь разительная, что наводит на мысль о возможном преднамеренном доведении Жешартского комбината до банкротства. Не помешало бы проверить причастность латвийских инвесторов, владеющих комбинатом, к возможному разорению предприятия.

Нужны срочные меры

В Жешарте понимают: закрытие фанкомбината обернется социальной катастрофой для всего поселка. А это уже сфера ответственности властей республики – без их поддержки не обойтись.

Как только появилась информация, что на Жешартском комбинате закрываются цеха, районные коммунисты через депутата Госдумы Олега Михайлова направили обращение к врио главы республики Ростиславу Гольдштейну. Запрос включал проверку эффективности управления предприятием, прозрачности финансовых потоков, целесообразности расходования средств и т.д.

Однако прошло уже больше месяца, ответа так и не получено. Зато впереди забрезжило банкротство предприятия. Вероятно, проводить пафосные форумы гораздо проще, чем системно решать проблемы выживания целого поселка.

Нина АНАНИНА.