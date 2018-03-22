Никаких эксцессов на выборах в Коми не зафиксировано

На состоявшихся 18 марта президентских выборах Владимир Путин набрал 76,69%. За него проголосовало свыше 56 млн избирателей.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,77% (8,6 млн голосов), на третьем Владимир Жириновский — 5,65% (4,1 млн). Ксения Собчак пришла к финишу четвертой, получив 1,68% (1,2 млн), Григорий Явлинский — пятым — 1,05% (769,6 тыс.). В роли явных аутсайдеров оказались Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).

Такова общая картина. Если же брать отдельные регионы, разброс по итоговым цифрам довольно большой. Так, в Якутии Путин получил 64,3% голосов, а в Чечне — 91%. Это касается и явки избирателей. В ряде субъектов РФ (Москва, Томск и Архангельская область) она была ниже 60%, а в Иркутской области — около 55%.

Регион-«середнячок»

На этом фоне Республика Коми близка к средним показателям. Явка по республике составила 60,4%. Это намного выше, чем, например, на выборах в сентябре 2016 года, когда в голосовании участвовало всего 40,6% избирателей.

Кроме того, следует учитывать, что Коми — регион с убывающим населением. По словам председателя республиканского Избиркома Дмитрия Митюшева, ежегодно число голосующих в Коми сокращается на 10 тыс. человек. А с 2012 года количество избирателей в РК уменьшилось на 75 тысяч.

Остальные цифры тоже несильно отличаются от общероссийских. Владимир Путин получил в Коми 71,44% голосов, значительно опередив Павла Грудинина (11,33%). А вот Владимир Жириновский набрал в Коми больше голосов, чем в других регионах — 10,24%.

Максимальную активность на выборах традиционно продемонстрировали сельские жители. Так, в Койгородском районе в голосовании приняли участие 70,2% избирателей, в Прилузском – 72%. Для сравнения: в Ухте — 61,8%, в Сыктывкаре — 61,2%. А в Воркуте — всего 49%, в Инте — 51%. Отчасти это объясняется сильными морозами на севере Коми. Впрочем, 18 марта холодно было на всей территории республики, что в какой-то мере также повлияло на явку.

Все было тихо и спокойно

На состоявшемся в среду брифинге Дмитрий Митюшев сообщил журналистам, что во время президентской кампании в Коми поступило всего 38 жалоб, по каждой из них была проведена проверка, но нарушений законодательства не выявлено. Кстати, на избирательных участках присутствовало 120 наблюдателей, у которых тоже нет претензий к ходу голосования.

По мнению экспертов, это были самые чистые за последние годы выборы в республике. Впервые Коми не попала в списки регионов, где фиксировались серьезные нарушения.

Напомним, что сегодня продолжаются судебные процессы по делу экс-руководителя Избиркома республики Елены Шабаршиной и над фигурантами «дела Гайзера». Помимо прочих фактов, в ходе этих судебных заседаний свидетели дают показания о возможных махинациях в ходе подсчета голосов на предыдущих выборах, в то время когда республику называли «Коми Чечней», имея в виду фантастические проценты в пользу «партии власти», демонстрируемые регионом. Особенно скандальными в этом смысле были выборные кампании 2011 и 2012 гг.

А вот на президентских выборах 2018 г. «сверху» была дана жесткая установка: никаких скандалов и уж тем более — фальсификаций. Поэтому итоговые цифры по голосованию в Коми на сей раз достаточно объективны. Они дают реальную картину электоральных предпочтений в Коми, считают эксперты.

Виктор СЕМЕНОВ.