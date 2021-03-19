Встречу с инициативной группой жителей поселка Жешарт по вопросам работы фанкомбината провел депутат Госсовета Коми Андрей Климушев. Поводом послужило обращение местных активистов в региональный парламент. Авторы петиции обратили внимание на взаимоотношения администрации предприятия и трудового коллектива и на вопросы экологической безопасности.

Накануне в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что 16 марта на комбинате произошел очередной выброс пыли. «В это время я был там и могу сказать, что это не соответствует действительности, – заявил А. Климушев. – В тот момент линия по производству МДФ была остановлена, и никаких выбросов физически быть не могло».

Как рассказал на встрече заместитель генерального директора предприятия Денис Кутишенко, с 2019 года комбинат ведет работу по модернизации оборудования и очистных сооружений. На 2020 год была запланирована установка новых фильтров, однако из-за пандемии и закрытия границ итальянское оборудование не удалось доставить в срок. Модернизацию планируют завершить до конца следующего года.

«Участники встречи, на мой взгляд, остались удовлетворены полученной информацией. То, что не удалось решить на собрании, я взял на контроль, ответы будут предоставлены гражданам в письменном виде», – заверил депутат.