Никогда такого не было, и вот опять! Сыктывкарский врач Сергей Попов – о третьей волне ковида и сезонной болезни поллиноз

Третья волна ковида накрыла Россию. Ее предсказывали и о ней предупреждали. Другой вопрос, что официальная антиковидная пропаганда ничуть не помогла профилактике. Скорее, наоборот. «Низзя и не пущать» возымели обратный эффект…

У нас в Коми долгое время публиковались невысокие цифры заболеваемости. Собственно, как и по всей стране. И тем не менее в республике вновь открывают ковидные госпитали.

Медики и рады бы публиковать истинные данные о количестве заболевших, но это не получится даже при большом желании. Критерии диагностики и алгоритмы подсчетов, спущенные сверху, на мой взгляд, априори не позволяют оценить истинные масштабы заражения. Как бы то ни было, резкий рост заболеваемости идет по всей России. И в такой ситуации лучшее решение, конечно, привиться.

Абсолютной защиты от заражения пока не дает ни одна вакцина в мире. Случаи заражения после вакцинации регистрируются практически во всех странах. Причины выясняются. Все-таки полтора года для глубокого изучения новой болезни недостаточно. Это только в кино чудо-вакцину изобретают за две недели. Полагаю, что все существующие вакцины будут меняться с учетом накопленных фактов. Первый шаг, подтверждающий это предположение, – отечественная «Спутник лайт».

Английский, африканский и следом индийский штаммы коронавируса показали, что он способен быстро мутировать. Для вирусов мутации – вообще вещь стандартная. Яркий пример – вирус гриппа. Напомню, что состав противогриппозных вакцин тоже меняется к каждой эпидемии, с учетом прогноза прихода того или иного штамма. Вероятно, что в обозримом будущем аналогичный подход будет применяться и к коронавирусу.

Кстати, английский вирус на течение и характер болезни сильного влияния не оказал. Разве что потеря обоняния и изменение вкуса при нем менее характерны и заболевшие в массе своей более молодые.

Индийский штамм гораздо опаснее, смертность при нем, согласно публикуемым данным, выше. Виной тому – раннее и массивное развитие тромбоза. Нарушение свертываемости крови и поражение сосудов – вообще характерный признак коронавирусной инфекции. Ковидная пневмония – это не что иное, как поражение мелких сосудов легких (васкулит). Так вот у индийского штамма этот синдром протекает еще тяжелее, отсюда и более высокая смертность.

Что делать? Ответ прост: жить дальше, соблюдая меры предосторожности. Помимо вакцинации, всем сердцем призываю вернуться к адекватной самозащите: маска и чистые руки. Маска везде, кроме улицы. Если, конечно, вы не в толпе. Антисептики только если нет возможности вымыть руки. Мыло безопаснее для кожи и на коронавирус действует не хуже.

Для привитых индивидуальная защита тоже не будет лишней. С ковидом нам жить еще долго…

А вот вам еще поллиноз

Ковид ковидом, но «вечно молодые» заболевания никуда не делись. Например, аллергические. Одно из них – поллиноз.

Поллиноз – аллергия на пыльцу растений, опыляемых ветром. (Пыльца растений, опыляемых насекомыми, значительно крупнее и тяжелее, поэтому в воздухе практически отсутствует.)

В России аллергенная флора самая что ни на есть привычная, если не сказать «родная»: деревья (береза, ольха, орешник); злаковые травы (тимофеевка, ежа сборная, овсяница, мятлик); сорные травы (одуванчик, полынь, лебеда).

Что-то цветет в мае, другое, преимущественно травы, до сентября. Ситуация усугубляется, когда хозяйственные службы скашивают траву – концентрация аллергенов резко повышается. В такие моменты вся надежда на дождь и ветер – естественные природные фильтры. Причем желательно в комбинации. Без дождя ветер создает в воздухе взвесь аллергенов. С медицинской точки зрения – это аэрозоль.

Аэрозоли – «лучшая» форма для микрочастиц, включая вирусы, бактерии и пыльцу, для проникновения в организм человека через дыхательные пути. Некоторые аллергики это знают и в период цветения растений пользуются защитными масками. Этот барьерный способ защиты использовался еще до наступления эры ковида.

Можно ли провести профилактику поллиноза самостоятельно? Безмедикаментозную можно и даже нужно! Просто придерживайтесь несложных правил. Избегайте в период цветения поездок за город, походов в лес. Особо чревато посещение лугов и полей.Ограничьте пребывание на улице в сухую, жаркую, ветреную погоду. Помним про аллергенные аэрозоли!

Проветривайте комнаты в вечернее время, днем окна лучше держать закрытыми. При необходимости смените одежду, примите душ при возвращении домой с открытого воздуха. Ткани по природе своей имеют ячеистую структуру, пыль и пыльца оседают в ней и имеют свойство накапливаться.

По возможности используйте дома воздухоочистители. Даже обычные бытовые неплохо снижают концентрацию аллергенов в воздухе. Но важно не забывать регулярно менять фильтры. В период пыления растений чаще проводите влажную уборку дома.

Избегайте приема препаратов на растительной основе. Они повышают риск развития поллиноза. В период цветения воздержитесь от вакцинации и оперативных вмешательств. Антигистаминные препараты для лечения поллиноза лучше подбирать совместно с врачом, толку будет больше. Специфическое лечение подразумевает десенсибилизацию (то есть снижение чувствительности к аллергену). Самостоятельно ее не осилить. Только вместе с врачом-аллергологом.

Берегите себя и медиков. Ваше здоровье в наших руках!

Сергей ПОПОВ.