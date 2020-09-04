Сыктывкарский городской суд 2 сентября удовлетворил ходатайство органов следствия об изменении меры пресечения экс-ректору УГТУ Николаю Цхадая.

Его выпустили из СИЗО под домашний арест. Пока – на 1,5 месяца. Напомним, Н. Цхадая был задержан в ноябре 2019 года по подозрению в должностных злоупотреблениях, растрате и получении взятки.

Николай Цхадая возглавлял Ухтинский государственный технический университет почти 21 год, начиная с 1997-го. В 2018-м он покинул свою должность из-за максимально предельного возраста для руководителей вузов – 68 лет – и стал президентом УГТУ.

Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело против Н. Цхадая в ноябре 2019-го. Все это время он находился в следственном изоляторе в пос. Верхний Чов. По версии следствия, в 2012 и 2013 годах Н. Цхадая, будучи ректором вуза, получил взятку в 8,5 млн руб. от компании, которая выполняла строительные работы для вуза. Помимо этого, в 2013 году Цхадая якобы продал по заниженной стоимости долю в 33% уставного капитала ООО, учредителем которого был университет, и передал прибыль «подконтрольным лицам». Ущерб от сделки оценили более чем в 11,7 млн руб.

В отношении взяткодателей (ими, как сообщало агентство БНК, были Евгений Лядов и Евгений Самойлов, действовавшие в интересах ООО «АБЗ-Дивный град») возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). В последующем уголовное дело взяткодателей было прекращено «в связи с их деятельным раскаянием».