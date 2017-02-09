Нищие россияне получат «бонусы»

В 21-м веке в Россию возвращаются продуктовые карточки. Причем с «патриотическим уклоном» — по ним можно будет купить только отечественные продукты: хлеб, молоко, масло, мясо, рыбу, овощи, фрукты.

Инициатива властей направлена на поддержание российских аграриев. Однако куда важнее поддержать малоимущих. Бедняков в России сегодня свыше 20 миллионов. То есть почти каждый седьмой житель «нефтегазовой страны» находится на грани полной нищеты…



Талоны советской эпохи.



А это талоны нашего времени…

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о планах по началу программы помощи малоимущим с зачислением на специальные карты «эквивалента денежных средств» — баллов или бонусов. По картам можно будет купить отечественные продукты, а также семена и саженцы.

В Минпромторге введением продовольственных карточек планируют «убить двух зайцев»: нуждающиеся люди получат помощь, a российские продукты питания, торговля и сельское хозяйство — поддержку. «Эквиваленты денежных средств» накапливаться не будут — получатели обязаны их потратить.

Программа получила поддержку Минэкономразвития, Минпромторг доработает ее с Министерством финансов, добавил Д. Мантуров. Ведомство рассчитывает запустить программу адресной продовольственной помощи уже в этом году.

Расчеты пока ведутся, но, по предварительному варианту, в 2017 году программа потребует около 140 млрд рублей. Каждый потраченный рубль «отобьется», пройдя через розничные и оптовые звенья, а также сельхозпроизводителей и переработчиков.

Эксперты считают, что система карточек спасет российское село от вымирания. При этом они ссылаются на опыт ряда западных стран, где существует система адресной продуктовой помощи. Однако на Западе другие социальные стандарты, а общий уровень жизни гораздо выше, чем в России.