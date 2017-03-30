Нищий бюджет щедро проплачивает подарки VIP-гостям и другие прелести гастрономического фестиваля

Как уже рассказывала «Трибуна», в Печорском районе за последние годы закрыто несколько учреждений культуры. Оставшиеся библиотеки и клубы находятся на «голодном пайке». Власти объясняют это нехваткой средств, пресловутой «оптимизацией». На самом деле деньги при желании можно найти. Надо только знать места — «хлебные» или «рыбные»…

И такое место печорские чиновники обнаружили на живописном берегу Печоры, где расположена маленькая (50 жителей) деревня Бызовая. Там регулярно проводятся ставшие уже традиционными народные гулянья «Черинянь гаж» (в переводе с коми — «Праздник рыбного пирога»).

Поскольку гулянья проходят под эгидой Управления культуры МР «Печора», то понятно, что демонстративное поедание огромного пирога (кульминация праздника) или рыбников поменьше – дело исключительно культурной важности. На это и миллиона не жалко! Так, в 2015 г. «Черинянь гаж» вылился в сумму 1 млн 61 тыс. руб. Деньги, конечно, бюджетные.



«Рыбный день» на берегу обошелся налогоплательщикам в миллион рублей. Славно погуляли!

Шедевр весом в 100 кг

Вообще-то сама задумка была хорошая. Еще в 2010 году в честь празднования 215-летия деревни Усть-Кожва был испечен первый гигантский черинянь (рыбник). Кулинарный шедевр, достойный Книги рекордов Гиннесса: длина — 10,5 метра, вес — один центнер. И отведать ржаной пирог с красной рыбой мог любой желающий.

Причем тогда это была инициатива снизу. Хлебосольные печорцы готовили черинянь, что называется, всем миром. Над пирогом трудились местные жители, пекари, кулинары, частные предприниматели. Поэтому праздник получился не только ярким и массовым, но, что немаловажно, еще и необременительным для бюджета.

Но потом в печорское Управление культуры пришли новые люди. Они «прикрыли» другой национальный праздник на берегу Печоры — «Иван лун». Зато подхватили «рыбную» идею. И «творчески» ее развили.

«Творчество» чиновников заключалось в том, что смету народного гулянья в деревне Бызовой решили переписать. Уже в 2014 году на «Черинянь гаж» было израсходовано 704140 рублей, а через год к этой сумме добавилось еще 300 тысяч.

То есть деньги удивительным образом нашлись. Но чтобы их освоить, нужен красивый сценарий праздника. И достойный режиссер. В Коми таковых, видимо, нет. Достойного нашли только в городе Кирове. И заплатили ему за креатив 156 тысяч рублей (в 2014-м и в 2015-м — по 78 тысяч).



«Баба с пирогом» за 161 тыс. руб.

Приказано раскошелиться

Районное Управление культуры — это вам не частная лавочка. Понятно, что за неэффективное использование бюджетных средств по головке не погладят. Поэтому каждый раз приходится выкручиваться, проявлять изобретательность.

Поначалу цифры на проведение «рыбного праздника» были довольно скромные. В 2014 г. «культурное» Управление запланировало сумму 68,9 тыс. руб. Потом чиновники подумали и переделали смету (за счет «внутреннего перераспределения денежных средств»). Получилось уже 128 тысяч с хвостиком.

В 2015 г. расходы Управления на «Черинянь гаж» достигли солидного для Печоры уровня — свыше 154 тысяч рублей. Но это – только по «линии Управления».

Видя такую щедрость, свой вклад в «рыбное гулянье» были вынуждены увеличить и подведомственные учреждения культуры. Например, муниципальное бюджетное учреждение «Печорский историко-краеведческий музей» поначалу планировало выделить только пять тысяч рублей. Как говорится, чем богаты. Но, видимо, начальству эта сумма показалась позорно маленькой. И в итоге бедному музею пришлось раскошелиться на 46,7 тысячи рублей.

Подтянулись и другие «спонсоры от культуры», которые сами вынуждены считать каждый бюджетный рубль. Так, МБУ «МКО «Меридиан» выложил 204 тысячи рублей, МАУ «Кинотеатр им. Горького» — 51,6 тыс. руб. Но всех переплюнуло МБУ ГО «Досуг». «Досуг» «погулял» на празднике на сумму 655 997 рублей (из них 300 тысяч были выделены из республиканского бюджета).

Випам — и карты в руки

Откуда такие расходы? Ну, во-первых, мы живем в нефтяной республике — значит, хотя это и парадокс, бензин у нас дорогой. Деревня Бызовая находится в 25-ти километрах от райцентра. А для участников, гостей праздника нужен транспорт. Много транспорта! И если в 2014 г. транспортные расходы «съели» 54,8 тыс. руб., то в 2015 г.

— уже более 118 тысяч.

А реквизит, а костюмы для артистов? В 2014 г. их одели и обули на 25 тысяч рублей. А в 2015-м — аж на 162 тысячи руб.

Костюмы закупили готовые. Но в 2014 г. понадобилось зачем-то еще 590 метров тесьмы и лент, а также 131 метр различного полотна. Плюс нитки катушечные в количестве 114 штук. Итого на сумму свыше 30 тысяч рублей.

А какой же праздник без сувениров? В 2014 г. было изготовлено 4,5 тысячи стикеров, магнитов и календариков, на что израсходована 31 тысяча рублей. В 2015-м на изготовление одних только календариков (1088 штук) пришлось выложить 47 тысяч рублей. Кроме того, для почетных гостей и организаторов приобретено 46 футболок с логотипом праздника. Вот вам еще 37 тысяч бюджетных рублей.

В 2015 г. вип-персонам, гостям раздавали еще и подарочные карты (53 штуки на сумму 45,5 тыс. рублей). Ну и наконец, призы и ценные подарки участникам — «плюсуем» еще 30 тысяч рублей.

Вообще-то на народных праздниках принято вручать недорогие подарки. Но «Черинянь гаж» — совсем другое дело. К примеру, участнику соревнований по ловле рыбы достались аж два подарка на общую сумму почти 10 тысяч рублей. Другие же участники конкурсов, получив призовые хлебопечь и мультиварку, забыли расписаться в ведомости (наверное, от радости). Но это все мелочи, формальность. Бюджетная дисциплина — штука скучная. Она меркнет на фоне невиданной щедрости и размаха организаторов.

Как надувают

Однако настоящим украшением «рыбного праздника» стали две пятиметровые надувные фигуры, которые в отчетных документах значатся как «Мужик Коми» и «Баба с пирогом».

Надувными женщинами в принципе уже трудно кого-либо удивить. Но надувной мужик… Конечно, дело вкуса, однако сильно смущает стоимость этих изделий.

Вот сколько вы дадите за «надувную бабу»? Цена на аналогичные надувные фигуры варьирует от 30 тысяч. Но культорганизаторы ГО «Досуг» полюбовно договорились с частной предпринимательницей и двумя платежными поручениями перевели на ее счет (внимание!) 161 тысячу рублей. Еще 10 тысяч — за монтаж-демонтаж резиновой куклы. Кроме того, за работу по подготовке сценического подиума та же предпринимательница получила еще 66 тысяч рублей. Причем организаторы снова обошлись без пустых формальностей — эти закупки не выставили на конкурс. Надо же как-то поощрять частный бизнес…

Такие разные праздники

Печорский район всегда славился самодеятельными артистами, здесь немало творческих коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый». Непонятно, зачем нужно было привлекать артистку из Кирова Галину Савину (за 50 тысяч рублей) или коллектив «Русская шкатулка» (за 110 тысяч рублей). Видимо, ради престижа. Ведь действо в Бызовой (в прошлом, 2016-м, году его уже открыто называли «гастрономическим фестивалем») организаторы почему-то считают главным праздником года.

А ведь наш главный общий праздник — День Победы. И печорцы были бы благодарны работникам культуры, если бы хоть часть средств, потраченных на гулянья в поле, направили на то, чтобы достойно отметить 9 Мая в самом городе, а также в деревнях и селах района.

К сожалению, в последние годы майские праздники в Печоре отмечаются, мягко говоря, скромно. Единичными флагами оформлена только площадь Победы. А о печорской глубинке и вовсе говорить нечего.

И на таком фоне дорогостоящий помпезный «рыбный» фестиваль выглядит довольно нелепо. Однако это не вопрос вкуса или личных предпочтений организаторов. Вопрос гораздо серьезнее: почему при общей скудости районной казны бюджетные деньги тратятся неэффективно и бесконтрольно?

Наталья НИЗОВЦЕВА,

депутат Совета МР«Печора»,

Виктор СЕМЕНОВ.