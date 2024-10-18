Нижний Одес: «Даешь автобус!» Жители сосногорского поселка вышли на митинг протеста, где потребовали отставки главы республики

В Коми из-за хронического безденежья, продолжающегося развала дорожной инфраструктуры и сомнительных инициатив чиновников стала нарастать общественная активность.

Потраченные еще в 2022 году из столичного бюджета 10 миллионов рублей для оптимизации маршрутов общественного транспорта в итоге не улучшили его работу, а привели к массовому недовольству горожан. Уже несколько недель идут споры: а надо ли было вообще затевать всю эту дорогую «автобусную перестройку»? Но если в Сыктывкаре по поводу автобусов народ лишь тихо возмущается в социальных сетях, жители поселка Нижний Одес в Сосногорском районе вышли на улицу.

«Наши люди на такси не ездят»

В Нижнем Одесе живут люди, у которых развито гражданское самосознание. Они не из тех, кому чиновники могут легко «запудрить мозги». К примеру, в «нулевые» годы местные жители отстояли свою самостоятельность, не поддались уговорам чиновников, которые настаивали на ликвидации местной администрации и Совета депутатов. А в 2023 году нижнеодесцы записали видеообращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, в котором обозначили болевые точки местной медицины.

10 октября жители поселка организовали санкционированный митинг (пришло порядка 200 человек) против отмены автобусного сообщения с Сосногорском и Ухтой. Вообще, это дикая ситуация. В Нижнем Одесе проживает официально более 7 тысяч человек. А чтобы получить любую пустяковую справку или попасть в районную больницу, им приходится ехать в райцентр. Но на чем теперь ездить – на такси? Для небогатых местных жителей этот «ответ» звучит как издевательство.

Позор руководителям!

Лидер коммунистов Сосногорского муниципалитета Матвей Тимофеев прямо указал на виновность районной администрации в сложившейся ситуации не только в Нижнем Одесе, но и в районе в целом.

«Прямая обязанность муниципалитета – обеспечить транспортной доступностью каждого жителя района, а не думать о рентабельности и получении выгоды от пассажирских перевозок. С этой задачей руководители районной администрации не только не могут справиться, но и не хотят этого делать! Позор таким руководителям!» – сказал Матвей Михайлович.

В резолюцию, принятую по итогам митинга, включено требование отставки главы Коми Владимира Уйбы, министра экономического развития региона Евгения Мазура и главы администрации Сосногорского района Ильдара Махмутова.

Отметим, что после коронавирусных ограничений нижнеодесский митинг стал самой крупной протестной акцией в Республике Коми за пределами Сыктывкара.

Печорские «заложники»

Очень вероятно, что следующий протестный митинг пройдет в Печорском районе, где местные жители стали заложниками бездорожья.

Власть только обещает отремонтировать «дорогу жизни» – от поселка Каджером до железнодорожной станции Кожва, но реально ничего не делает.

С 24 сентября новый руководитель Минстроя Коми Андрей Селиванов начал свою работу с ограничения движения на упомянутой части дорожной инфраструктуры. Оно введено на 30 дней для грузовых транспортных средств массой свыше 1,5 тонны.

«Ограничение каждый год вводят, но его никто никогда не соблюдает, а власть даже не пытается делать вид, что контролирует ситуацию. Все делается формально, чтобы хоть как-то утихомирить недовольство печорцев, каждый год оказывающихся в ситуации заложников, когда этот участок дороги превращается в непроходимое месиво, – рассказывает местный депутат Алексей Громов. – А ведь по нему еще перевозят тяжелобольных и серьезно травмированных пациентов, когда из-за непогоды невозможно вызвать санавиацию. Все это недавно случилось с мальчиком, попавшим в ДТП и испытавшим адскую боль на каждой яме и кочке, когда его перевозили в Ухту…»

Тяжелые последствия

Невыполнение республиканскими властями обещания о выделении 2,2 миллиарда рублей на ремонт дороги Чикшино – Кожва может иметь тяжелые последствия для многих жителей Печорского района.

Активисты из печорского интернет-сообщества АвтоДвиж (Автомобильное Движение) планируют подать заявку в администрацию Печоры на проведение митинга, чтобы публично заявить о необходимости незамедлительного обустройства дороги на участке от Чикшино до Кожвы.

Сергей МОРОХИН.