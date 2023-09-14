«Нобель-Ойл» заплатит  (Блиц от 15 сентября)

Минприроды Коми подает на нефтяную компанию в суд за загрязнение реки Колвы.

В июле этого года компания допустила разлив нефти в реку Колву и отказалась добровольно возместить вред, причиненный природе. Об этом в своем телеграм-канале заявила руководитель Минприроды Коми Екатерина Киселевич. При проверке был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства: компания вовремя не оповестила об аварии, не приняла должных мер по ее ликвидации, у нее отсутствовал план действий при ЧС и технические документы на трубопровод. Сумма ущерба природе составила более 25 млн рублей.

Все, кроме одного

На выборах в органы местного самоуправления замещены 41 из 42 депутатских мандатов.

С 8 по 10 сентября участки для голосования были открыты в четырех городских и сельских поселениях Корткеросского и Троицко-Печорского районов, в Прилузском районе, Печоре и Вуктыле, сельском поселении «Вожский» Удорского района и пгт «Жешарт» Усть-Вымского района. Всего в выборах участвовали 97 кандидатов. В голосовании приняли участие лишь 3 тысячи избирателей из 15-ти, включенных в списки.

Ограничения сняты

В поселке Щельяюр Ижемского района снят карантин по инфекционной анемии лошадей.

На территории поселка был проведен комплекс оздоровительных мероприятий, вследствие чего эпизоотические очаги инфекционной анемии лошадей ликвидированы.

Шанс получить миллион

Молодых предпринимателей и социальные предприятия приглашают принять участие в конкурсе.

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта региона до 4 октября включительно принимает заявки на получение гранта. Его размер составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Для предпринимателей, зарегистрированных и работающих в Арктической зоне РФ на территории республики, верхний предел субсидии увеличен до 1 млн рублей.

Приходят скорбные вести…

В ходе проведения специальной военной операции погиб гвардии ефрейтор Иван Сиваков. На этой неделе жители удорского села Ёдва простились со своим земляком.

Кроме него в ходе СВО за последние дни погибли также Илья Топорков из Ухты, рядовой Андрей Тарабукин, стрелок десантно-штурмового отделения, уроженец села Керчомья Усть-Куломского района, гвардии старший сержант Степан Резниченко из поселка Митрофан-Дикост Троицко-Печорского района и гвардии рядовой Леонид Елин из села Объячево Прилузского района.

Неужели «бабье лето»?

На предстоящей неделе погода продолжит радовать теплом.

Днем ожидается +18…+23оС, на крайнем северо-востоке +13…+18оС. С середины недели на погоду в регионе будет влиять прохождение фронтальных разделов северо-западного циклона. Станет более облачно, небольшие и умеренные дожди пройдут сначала в северных районах, к концу недели зона осадков распространится по всей территории республики.