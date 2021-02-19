Ночь, улица… А где аптека? Жители сельских районов в одночасье лишились возможности покупать лекарства

В начале текущей недели телефоны редакции «раскалились»: звонили наши читатели из Удорского, Сыктывдинского, Прилузского и Корткеросского районов. Они сообщали, что в их деревнях и поселках закрываются аптеки, за лекарством теперь нужно ехать в районные центры!

И это – во время пандемии, когда пенсионерам даже на улицу выходить лишний раз не рекомендуется, а уж ездить в автобусах на дальние расстояния – это и вовсе смерти подобно!

Наш подписчик из села Лойма рассказал, что к нему на выходные приехал сын с внучкой, которая простудилась, и ей нужно было хоть какое-то лекарство от насморка. Они отправились в аптеку, что находится при местном ФАПе. Но аптека оказалась закрыта: фельдшер готовила все имеющиеся медикаменты к отправке в райцентр – такой приказ поступил из района. Пришлось сыну в срочном порядке уезжать в город – «поближе к цивилизации»…

О подобных ситуациях рассказывали и другие читатели «Трибуны». О ситуации с прекращением продажи лекарств в ФАПах стало известно и в Госсовете Коми, где на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения эту проблему озвучила депутат-«справедливоросс» Татьяна Саладина. Там обсуждались вопросы, связанные с внедрением системы обязательной маркировки лекарственных средств.

Старые грабли

С 1 июля 2020 года в России введена обязательная система маркировки лекарственных препаратов. Цели, как всегда, самые благие: учет движения препаратов от поставщика до потребителя, борьба с контрафактной и фальсифицированной продукцией. У нас в республике эта «борьба» началась в наступившем году с того, что в глубинке закрылись аптеки в ФАПах.

Страна уже имеет подобный негативный опыт. Напомним, что в 2005 году была введена система ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) – оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Но за 15 лет, похоже, организаторы реформы забыли, как долго и с какими трудностями она внедрялась.

В первый год возникли большие проблемы, многие заводы просто встали: выяснилось, что они не могут ввести в ЕГАИС реквизиты своих партнеров, оптовых организаций, без чего невозможно отправить им продукцию.

И вот история повторяется практически полностью: готовность к переменам оказалась чуть ли не на нуле. С введением системы маркировки для реализации лекарственных средств опять же требуется (в обязательном порядке!) техническое оснащение, которое включает в себя наличие контрольно-кассового аппарата, интернета, программного обеспечения. Кроме того, нужны и специалисты соответствующей квалификации. А где их брать, если на селе – дефицит кадров, особенно в отдаленных населенных пунктах?

На заседании парламентской комиссии прозвучало, что стоимость одного комплекта оборудования для ФАПа составляет от 70 до 100 тысяч рублей, а необходимо оборудовать 250 пунктов! Откуда деньги взять? Вывод можно сделать печальный: учреждения медицины к работе в новых условиях не готовы.

Власти считают это «дезинформацией»

Как сообщила «Трибуне» депутат Татьяна Саладина, выход из ситуации один: приостановить начавшийся вывоз лекарств из ФАПов и продолжить торговлю ими до наведения порядка с обеспечением нормальной работы по новым требованиям.

А 15 февраля появилось заявление и от партии «Единая Россия» о том, что она «взяла на контроль сложившуюся ситуацию с аптеками». «В совещании по вопросам лекарственного обеспечения ФАПов принял участие депутат фракции «Единой России» в Госсовете Коми Андрей Климушев.

По итогам совещания выяснилось, что закрытий аптек в ФАПах не будет. Дезинформация, основанная на непонимании изменений условий розничной торговли и перехода к новой системе, распространялась в соцсетях.

«Работа по реализации лекарственных препаратов не прекращалась. На данный момент система лекарственного обеспечения сельских населенных пунктов переживает переходный этап. Сейчас маркированные лекарственные препараты будут поставляться в центральную районную больницу, где и будет происходить их учет. После этого их будут распространять в ФАПы. Раньше поставки осуществлялись по комиссионным договорам, теперь же в связи с изменениями правил ЦРБ перейдут на прямые договора с отложенным платежом в 90 дней. На сегодняшний день срок перезаключения договоров стоит до 20 февраля», – заявил Андрей Климушев.

«Сбой и неразбериха»

Андрей Климушев пояснил «Трибуне», что Минздрав уже отдал команду в районы прекратить вывоз лекарств из ФАПов. Торговля медикаментами будет продолжаться, а после перезаключения договоров поставок все войдет в норму. Запас лекарств имеется, перебоев быть не должно. Сбой и неразбериха на местах произошли потому, что приказ был отдан в канун Нового года, а заключение новых договоров затянулось.

Однако в среду, когда верстался номер, из той же Лоймы «Трибуне» сообщили, что в их ФАПе все лекарства упакованы и готовы к отправке в райцентр, поэтому торговля здесь не ведется. «Трибуна» будет следить за развитием ситуации.

Анатолий ПОЛЬКИН.