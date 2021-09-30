Ночные гости (Блиц от 1 октября)

Жители Эжвы сообщают о летучих мышах, залетающих в подъезды и квартиры.

Одна из подписчиц группы «Моя Эжва» опубликовала фотографии незваного гостя – летучей мыши, которая на днях залетела прямо в подъезд многоквартирного дома. Рукокрылых животных ранее видели и в других домах микрорайона. Участницы группы рассказали, что чаще всего летучие мыши живут в шахтах лифтов. Так как они ночные животные, их крайне редко видят.

Большая тревога в Воркуте

Из двух воркутинских шахт по тревоге эвакуировали горняков.

Работники шахт «Воркутинская» и «Заполярная» АО «Воркутауголь» были выведены на поверхность в ночь на 29 сентября после сообщения о повреждении кабельной линии подстанции «Компрессорная», что привело к остановке вентилятора главного проветривания вентиляционного ствола № 3. В результате инцидента никто не пострадал. Обе шахты работают в обычном режиме, ведется расследование причин произошедшего.

Массовых зрелищ не будет

Запрет на проведение массовых мероприятий в Коми продлили бессрочно.

Глава Коми 28 сентября внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. В документе сказано, что в республике продлили запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий до принятия соответствующего решения об их возоб-

новлении. Это распространяется на все муниципалитеты Коми. Напомним, ранее запрет на культурно-массовые, зрелищные и иные массовые мероприятия был продлен до 30 сентября.

Началась еще одна эпидемия

В регионе на карантин по ОРВИ закрыты пять детских садов и шесть школ.

Глава Коми Владимир Уйба в ежедневном видеообращении рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе. По его словам, начался новый эпидсезон, растет уровень заболеваемости респираторными вирусами – гриппом и ОРВИ. По состоянию на 27 сентября полностью на карантин по ОРВИ закрыты 5 детских садов и 6 школ, частично на карантин закрыты 153 детских сада и школы (52 дошкольные, 101 общеобразовательная организация).

Кусают и дикие, и домашние

С начала года от укусов собак пострадали 1207 жителей Коми.

За январь-август 2021 года от нападения животных пострадали 1546 жителей Коми. По данным Управления Роспотребнадзора Коми, из этого количества от диких животных пострадали 30 человек (за аналогичный период 2020 года, соответственно, 1788 и 33 человека). От укусов, нанесенных собаками, пострадали 1207 человек (за 8 месяцев 2020 года – 1441).

Остались без пригляда

В прошедший вторник в республиканскую больницу с ожогами лица, рук и ног поступил 14-летний пациент. Как выяснилось, подросток разжигал печь бензином. Его госпитализировали в травматологическое отделение.

26 сентября с ожогами поступил пятилетний мальчик. Ребенок дома опрокинул на себя горячий бульон. Малыша госпитализировали в травматологическое отделение с термическим ожогом.

Ветеран, получи документ!

В республике началась выдача удостоверений «Дети войны».

Такой документ могут получить жители региона, которые родились и жили на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. По данным Минтруда, сейчас в республике проживает более 28 тысяч граждан этой категории. В Коми по линии соцзащиты «детям войны» положена ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 3 тысяч рублей, а также мера поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, ее размер ежемесячно составляет 450 рублей в южной природно-климатической зоне и 600 рублей в северной природно-климатической зоне.

Урожай на любой вкус

В Сыктывкаре пройдет общереспубликанский конкурс-ярмарка «Урожай-2021».

В Сыктывкаре на Стефановской площади 2 и 3 октября состоится общереспубликанский конкурс-ярмарка «Урожай-2021». Будут представлены мясная, молочная и рыбная продукция, хлебобулочные изделия, овощи, мед и продукция пчеловодства, а также дары леса. Посетители смогут приобрести продукты по ценам напрямую от производителей. Помимо этого, можно будет увидеть изделия народных промыслов и мастеров, саженцы и посадочный материал, текстиль и сувенирную продукцию.

В Ижме открыли «ЧУМовой музей»

В центральном Доме культуры села Ижма 27 сентября состоялась презентация «ЧУМового музея». Он представлен в виде чума – традиционного жилища ижемских оленеводов. В нем воссоздан их бытовой уклад.

Покрытие из брезента для летнего варианта чума сшили ижемские мастерицы. Внутреннее убранство, различная кухонная утварь, орудия труда и промысла выкупили у потомственных оленеводов.

Как провожали на охоту

2 октября Финно-угорский этнокультурный парк приглашает на День открытых дверей.

В парке с 10 до 16 часов будет работать туристическая экскурсионная программа. День открытых дверей посвящен Всемирному дню туризма и 10-летию этнопарка. А основной темой дня станет начало зимней охоты. Туристам расскажут, как собирались и провожали мужчин на охоту. Представительницы прекрасного пола и не только смогут изготовить символ женского счастья – брошь в виде морошки.

Три километра в объезд

В Сыктывкаре введена в эксплуатацию объездная дорога.

Объездная дорога – важный для столицы республики объект. Участок протяженностью 3,35 километра разгрузит Октябрьский проспект, главную транспортную артерию города. Для пешеходов вдоль трассы появился тротуар, а также переходы в сторону ТЦ «Макси». В последующем планируется установить 112 опор освещения со светодиодными светильниками.

Обновили парк «скорых»

Три района Коми получили новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости.

Три ГАЗели повышенной проходимости переданы компанией «РУСАЛ». Финансовый директор предприятия «Боксит Тимана» Антон Дроздов отметил, что поставка автомобилей – это результат плодотворной работы между правительством Коми и компанией. Ключи от ГАЗелей были вручены главным врачам ЦРБ Княжпогостского, Койгородского и Усть-Куломского районов.