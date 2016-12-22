Ночью бригаду судей привезли на кладбище и показали им свежевырытую могилу…

У любителей хоккея республики радость — через месяц, с 27 по 29 января 2017 года, в Сыктывкаре после продолжительного перерыва пройдет первенство мира по хоккею среди юниоров. В последний раз соревнования такого уровня проходили в Коми в 1986 году — 30 лет назад. Победителем тогда стала команда СССР, руководил которой Владимир Янко. Больше первенств международного уровня по хоккею с мячом на стадионах республики не было.

Между тем в 1980 году в Сыктывкаре прошло так называемое «Малое первенство мира» — Международный турнир по хоккею с мячом на призы газеты «Советская Россия». В 1981 году в Сыктывкаре проходил международный турнир, в котором участвовала команда шведского клуба «Юсдаль». В 1982 году Сыктывкар опять принимал турнир на призы газеты «Советская Россия». Примечательно, что в 1980 году команда Норвегии бойкотировала турнир и ее место заняла сборная Коми АССР.

Хоккеистов нашли в притоне

В последние годы международные соревнования уже традиционно отмечаются скандалами по вине фанатов. В те годы такого явления еще не наблюдалось, однако происшествия случались. И они грозили скандалами далеко не местного значения.

В 1980 году Международный турнир на призы газеты «Советская Россия» «ознаменовался» кражей: из гостиничного номера игрока сборной СССР Георгия Канарейкина исчез памятный кубок.

А в 1981 году на Международном турнире руководство шведской команды «Юсдаль» заявило о пропаже трех клубных курток из номеров гостиницы «Сыктывкар». Происшествие находилось на контроле в МИД СССР и ЦК КПСС.

В 1982 году на турнире на призы «Советской России» из расположения шведской сборной бесследно исчезли… трое хоккеистов. Уголовный розыск столицы был поднят по тревоге. Пропавших спортсменов обнаружили в притоне в Тентюково.

В 1986 году (первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров) при попытке проникнуть в раздевалку шведской команды была задержана группа подростков.

К счастью, тогда были приняты все необходимые меры, пропажи нашлись. Но нервов организаторам эти инциденты попортили немало.

«Лихие» девяностые

Не стало страны СССР, но хоккей продолжал существовать, продолжились и турниры российского уровня. И здесь события зачастую имели характер уже куда более криминальный.

В 1998 году в Сыктывкаре проходило первенство России. В перерыве матча между командами «Строитель» и «Родина» (Киров) на поле проник бывший сотрудник правоохранительных органов, который посчитал судейство предвзятым. Он не нашел ничего другого, как напасть на судью и фактически нокаутировать того, в результате чего произошла замена судьи. Санкция Федерации хоккея была суровой: следующий матч «Строитель» играл при пустых трибунах…

Но самый экстравагантный случай произошел на первенстве России в 1999 году, накануне игры команд «Строитель» и «Старт» из Нижнего Новгорода. Об этом — отдельный рассказ.

Черные джипы

Особое место в проведении турниров занимают встреча и проводы судейской бригады. Работа с судьями — очень щепетильное дело. К сожалению, в тот раз эту самую главную функцию принимающей стороны мы не смогли обеспечить.

Поначалу все шло по привычному распорядку: бригаду судей после встречи в аэропорту отвезли в Министерство спорта, что на улице Катаева. Здесь, на третьем этаже, располагался гостиничный номер для ВИПов — двухкомнатная квартира, оборудованная всем необходимым. Вечером я заехал к судьям, спросил о проблемах, на что получил от главы бригады Олега Симонова (фамилия изменена) ответ: «Товарищ начальник! Какие могут быть проблемы в Сыктывкаре? Их не может быть в принципе, столица Коми в плане приема судей — образцовый город!» И ведь сглазил наш гость!

Я тогда недолго посидел в номере опытных, немало повидавших на своем спортивном веку судей, послушал их профессиональные байки, поблагодарил за компанию и ушел. Никто даже не мог предположить, какой кошмар ждет наших гостей!

Глубоко за полночь меня разбудил телефон: звонил министр спорта Валентин Иванов. Ничего не объясняя, он прогрохотал в трубку: «Через полчаса жду тебя в своем кабинете! Машина за тобой уже выслана!» Всю дорогу до министерства я терялся в догадках о том, что могло произойти. Почему министр вызывал к себе начальника хоккейной команды среди ночи? Полной неожиданностью для меня оказалось присутствие в кабинете министра судейской бригады в полном составе. А то, что я услышал от главного судьи, повергло меня в настоящий шок!

…Около полуночи в дверь номера постучали: судьи еще не успели толком уснуть. Олег Симонов, думая, что пришел я или мой помощник, приоткрыл дверь. На пороге стояли трое мужчин, в коридоре были видны еще трое: все в кожаных куртках, все спортивного вида и сложения. Один из вошедших спокойно сказал, обращаясь к обитателям номера: «Товарищи судьи! Одевайтесь, поедете с нами — и никаких возражений. Иначе мы вас вынесем из номера — живых или мертвых!»

Поняв, что сопротивляться бессмысленно, а звать на помощь в пустом административном здании бесполезно, судейская бригада в полном составе вышла во двор через черный вход, который почему-то был открыт. На улице их ждали два большущих джипа с затертыми номерами…

Симонов прикинул: семеро против троих — силы слишком неравны, поэтому просто задал вопрос парню, сидевшему на правом переднем сиденье: «Куда вы нас везете?» В ответ он услышал смешок, а парень спокойно ответил: «Не волнуйтесь, скоро приедем!» Дорога и в самом деле была недолгой: машины остановились у ворот городского кладбища, судей попросили выйти. В окружении людей в кожаных куртках судьи прошли внутрь территории, где в сотне метров увидели свежевырытую могилу…

Парни дружно направили на могилу яркие фонарики, после чего тот же голос насмешливо спросил: «Догадываетесь, чья это могила? Правильно: она ваша. Если «Строитель» проиграет «Старту»! Все понятно?»

Симонов молча кивнул головой, после чего все так же молча отправились в обратный путь. Перед тем как судьи вошли в дверь подъезда, к Симонову подошел все тот же парень и протянул руку. Пожимая ее, он с усмешкой сказал: «Можете все произошедшее считать черным юмором, просто шуткой. Но не забывайте, что в любой шутке есть только доля шутки!» После этого джипы исчезли в ночи…

Почти час члены бригады приходили в себя, потом решили позвонить Иванову, а тот уже поднял меня. Министр успокоил взволнованных судей и сказал, что лично гарантирует им полную безопасность.

Под охраной омоновцев

Ранним утром я был у своего бывшего сослуживца, а на тот момент — начальника столичной милиции Владимира Силаева. Понятно, что ничего о ночном происшествии я ему не сказал – полковник мог меня неправильно понять и испортить предстоящий матч. Однако я пояснил, что есть информация о том, что на судейскую бригаду возможно (что уже бывало), и он принял соответствующие меры. Судьям была выделена персональная охрана, на игру их привезли в милицейском «уазике».

Особые меры были приняты и на стадионе. В тот период я совмещал должность начальника команды с должностью директора стадиона, поэтому лично расставлял наряды бойцов ОМОНа.

Приехавший на игру глава республики Юрий Спиридонов не преминул спросить: «Директор, что это у тебя сегодня необычно много милиции?» Пришлось ответить, что молодежь балуется, возможны стычки, поэтому сотрудники правоохранительных органов несут охрану общественного порядка по усиленному варианту. Спиридонов хмыкнул, но возражать не стал, лишь проворчал: «Очень уж заметно твое усиление!»

Действительно, не заметить этого было невозможно: четверо омоновцев в судейской, живой коридор из тех же омоновцев, по которому шли судьи на поле. А в моем кабинете на четвертом этаже расположились двое снайперов, которые внимательно осматривали трибуны…

Что касается самой игры, то до 85 минуты счет был ничейный — 2:2. Но за три минуты до конца матча один из наших защитников сбил нападающего «Старта» в своей штрафной площадке, и главный судья Олег Симонов уверенно назначил пенальти, который четко был реализован. Результат: «Старт» увез из Сыктывкара три очка.

В аэропорт судей отвозили опять же на милицейском «уазике», здесь их ждала группа бойцов ОМОНа, вооруженная автоматами, которая и проводила судей буквально до трапа самолета. А о чрезвычайном происшествии с судейской бригадой было решено не сообщать ни в Федерацию хоккея с мячом, ни в правоохранительные органы. Все участники тех событий сошлись во мнении, что это все-таки была очень неумная шутка. Кстати, бывалые судьи, имеющие большой практический опыт, имеют в своей судейской карьере эпизоды похлеще описанного мной.

Но выводы кое-какие нами были сделаны: на протяжении всего чемпионата России в Сыктывкаре принимались беспрецедентные меры безопасности. В том числе и в отношении судей…

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

начальник команды «Строитель» в 1983-2008 гг.