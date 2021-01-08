11 декабря в Коми вступила в законную силу обновленная Территориальная схема обращения с отходами. И что же мы в ней находим?



Если в 2020 году в Коми «насчитали» 520 тысяч тонн мусора, то в 2021 году его количество сократилось до 326 тысяч тонн. Цифры просто ошарашивающие! Спрашивается: куда делись 200 тысяч тонн мусора? Это что, были приписки? И будет ли изменен тариф, коль мусора стало меньше?

Заметим, что утвержденной Территориальной схемой на 2021 год коммерческий учет предусмотрен в тоннах (что соответствует требованиям постановления Правительства РФ № 505), а до этого он велся в кубометрах. Но теперь о «кубах» мусора нужно забыть и перейти на тонны! Следовательно, предстоит огромная работа по перерасчету всех нормативов, поскольку Терсхема «опирается» не на кубометры, а на тонны! Но работа эта, судя по полученным редакцией документам, еще и не начиналась.

По мнению независимых экспертов, Комитету по тарифам нужно пересчитать гору показателей. Для этого придется собрать данные по всей республике, чего до сих пор не сделано, а данные для расчетов, судя по всему, взяты из каких-то архивных справочников. Нужно разработать и утвердить производственную программу, определить необходимую валовую выручку региональному оператору, а затем утвердить тариф на его услугу.

Указанные меры должны соответствовать требованиям постановления правительства «О ценообразовании в области обращения с ТКО». Кроме того, подобную работу необходимо выполнить и в отношении деятельности полигонов захоронения, которые также подлежат государственному регулированию.

Пар – в свисток

Таблицей № 12 Терсхемы предусмотрен прогноз до 2027 года экономически обоснованных и льготных тарифов на услуги Регоператора, выраженных в рублях за один кубометр мусора. «Трибуна» подняла эту тему еще полтора года назад, ею тогда заинтересовалась прокуратура РК, было внесено представление главе республики. Однако меры приняты так и не были. А в этом году с подачи нового правительства все закончилось бурной шумихой в прессе – в ходе обсуждения вносимых поправок и изменений Терсхемы. Месяц прошел, схему утвердили, тариф остался неизменным, схема практически не поменялась.

Новогодний сюрприз

«Региональный оператор Севера», который является главным мусорщиком республики, вскоре после утверждения Терсхемы письмом от 28 декабря уведомил руководителей управляющих компаний о том, что приказом Комитета по тарифам на 2021 год утвержден (не удивляйтесь!) льготный тариф за услуги по обращению с ТКО в размере 788,6 руб. за кубический метр. Другими словами, с января по декабрь наступившего 2021 года все граждане, живущие в домах с центральным отоплением, будут платить 124,86 рубля в месяц за одного человека, а в домах с печным отоплением – 54,55 руб.

В приказе говорится, что льготный тариф соответствует требованиям правовых актов о ценообразовании и одобрен Правлением Комитета по тарифам 18 декабря 2020 года. Мы заглянули в ноябрьскую квитанцию по оплате за вывоз мусора и увидели, что платеж равен как раз 124,86 рубля за одного человека или 788,6 за «куб»! Проще говоря, он ни на копейку не уменьшился!

Ну и напоследок. Нам не удалось найти в открытом доступе протокол Правления от 18 декабря по рассмотрению льготного тарифа, а также приказ об его утверждении. Другими словами, условия для принятия льготного тарифа вызывают у нас сомнения, и возникает вопрос: в чем заключается утвержденная льгота для населения республики, когда объем образования мусора в 2021 году уменьшается на 38% против 2020 года, а льготный тариф за него остается на уровне прошлого года, то есть 788,6 рубля за «куб»? Кто ответит?

Владимир ИВАНОВ,

Анатолий ПОЛЬКИН.