Новые тарифы на услуги ЖКХ могут окончательно угробить малый бизнес в Коми

Вчера, 22 июня, Государственный Совет Коми утвердил рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля суммы в квитках для населения увеличатся на 4 процента, а для предприятий и организаций — на 15 процентов.

Последнюю цифру можно назвать компромиссной, поскольку администрация главы РК изначально рассчитывала на 25%. Но в итоге «единороссы», имеющие большинство в парламенте, убедили чиновников из Желтого дома, что малый и средний бизнес и так еле-еле сводит концы с концами, а бюджетные организации имеют хронические долги, поэтому властям все равно, какой будет тариф: бюджет рано или поздно возместит все долги.

Но и не повышать тарифы было никак нельзя. Хотя это и звучит дико, но и рост на 15 и 25 процентов – это все из разряда льгот, обеспечиваемых республиканским бюджетом. Если вовсе отказаться от них, то тарифы должны будут вырасти сразу на 70 процентов, а в ряде муниципалитетов в 4-5 раз!

Слово за Москвой

Законопроект «О льготных тарифах…» рассматривался в Госсовете РК на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, а также на рабочих заседаниях постоянных комиссий. Первый заместитель министра финансов РК Валентина Туркина несколько раз напомнила, что в вопросе предоставления льгот в сфере тарифов последнее слово остается за Минфином России. Наши финансисты провели анализ бюджетных расходов в десяти российских регионах. Во всех предоставлялись льготы исключительно населению.

Поэтому еще не факт, что в Москве одобрят депутатские 15 процентов. Ведь выпадающие 10% из первоначальных 25 процентов — это дополнительные 34 миллиона рублей (общий объем льгот 115 миллионов рублей), которые надо будет где-то найти за счет урезания уже утвержденных статей расходов.

Сегодня в условиях острой нехватки средств московские чиновники считают любые льготы, предоставляемые регионами, неэффективными. Поэтому Минфин РФ может потребовать полностью убрать льготы. Тогда появятся вообще страшные цифры возможного роста платежей, которые были приведены выше.

Остается надеяться, что Москва не будет настаивать. Тем более что не за горами кампания по выборам Президента РФ.

Тем не менее, разговоры об эффективности предоставления льгот вновь могут возникнуть уже в 2018 году, когда опять надо будет пересматривать тарифы в сторону увеличения. И их опять придется резко поднимать, поскольку льготы по-прежнему будут выходить несуразно большими.

«Черная дыра»

А может, все дело в несуразно больших расходах? В Госсовете РК много говорилось о том, что сегодня предприятия сферы ЖКХ не заинтересованы в том, чтобы сокращать свои издержки. Тарифы выводятся из их затрат. Сколько попросят, столько и дадут. Все расходы идут в основном на выплату заработной платы и закупку сырья. Изношенные сети, допотопное оборудование – лишь следствие хронического отсутствия инвестиций в отрасль.

Поэтому и разговоры о том, что сельские котельные надо переводить с мазута и угля на дешевый природный газ, ведутся десятилетиями. Муниципальные власти тоже особо не чешутся. Им проще, например, отключать от тепла и света Дома культуры или общеобразовательные учреждения, чем заняться реальной рыночной экономикой. Или другой их излюбленный путь – копить долги за коммуналку. В качестве примера был приведен Удорский район, где долгов за ЖКУ скопилось уже под 40 миллионов рублей! Главные должники не население, не частные предприятия, а бюджетные организации.

Коррупционная составляющая

Тарифы на ЖКУ стали причиной первой публичной перепалки в доселе монолитных рядах республиканских «единороссов». Депутат от партии власти Сергей Артеев через СМИ заявил, что не поддерживает повышение тарифов на услуги ЖКХ для «прочих организаций», поскольку в них заложена коррупционная составляющая. Тому свидетельство – реальные уголовные дела и выводы проверяющих органов. Опять же страдает малый и средний бизнес, который сегодня, судя по данным органов государственной статистики, не развивается, а скукоживается.

В ответ на столь резкий выпад своего однопартийца председатель Госсовета РК Надежда Дорофеева заявила журналистам, что «на совете фракции, когда обсуждался и принимался вопрос о тарифах на ЖКУ, я его не видела. Его позиция неконструктивна. Это популистский подход».

Парламентарии решили вернуться к вопросу о тарифах уже на октябрьской сессии. К этому времени они хотят подготовить меры поддержки хотя бы для малого бизнеса, в первую очередь – сельского.

Сергей МОРОХИН.