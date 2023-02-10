Из разваливающейся 38-квартирной трехэтажки в селе Усть-Уса (городской округ Усинск) выехал последний житель. Этот дом не подпадает под официальную категорию «ветхого и аварийного жилья», тем не менее, он разрушается из-за головотяпства и халатности чиновников, которые в погоне за красивыми цифрами для отчетности готовы идти даже на преступление.

Вот так жестко – именно о преступлении надо вести речь в данном конкретном случае. Многоквартирный дом в Усть-Усе по республиканской программе переселения из ветхого и аварийного жилья был сдан в эксплуатацию в 2015 году. И ведь у чиновников не дрогнула рука, когда подписывался акт приемки объекта.

Уже летом 2020 года жильцов дома поставили перед фактом – надо срочно выселяться. В сентябре того же года местная прокуратура вынесла вердикт – в доме, который еще считался фактически новостройкой на тот момент, жить нельзя, в любой момент он может рухнуть.

Загнали в болото

Со стороны дом, который пойдет под снос, выглядит вполне добротным, в квартирах есть все удобства, а с верхних этажей открывается замечательный вид на реку Печора.

Действительно, вид сказочный, да место болотистое. Это же надо было так постараться, чтобы новостройку поставить именно там, хотя вариантов под новое строительство кругом полно!

Сельчане, предчувствуя недобрые последствия, пытались объяснить это чиновникам, но те не слушали. Будем строить дом на болоте – и точка!

«Домик из пенопласта»

Впрочем, дело не только в болотистом месте. По проекту сваи должны были быть вбиты на глубину в 11 метров, а, по словам жильцов злополучного дома, там нет и пяти. Уже через пару лет сборный каркас из дешевых СИП-панелей начал «гулять» – по стенам пошли трещины, двери скособочились.

Выходит, что уже через пару лет эксплуатации «домик из пенопласта» (так в шутку в народе называют строения из СИП-панелей) пришел в негодность.

Хотя жильцам было не до шуток. Они столько времени ждали возможности переселиться из ветхого и аварийного жилья, «зажить как люди», а в результате получили очередные трудноразрешимые проблемы.

Ужас по дешевке

Процесс переселения растянулся на несколько лет, поскольку администрация Усинска (село Усть-Уса, хоть и находится в 80 километрах от Усинска, официально считается подчиненной ему территорией) не в состоянии была сразу предоставить всем жилье. Далеко не все жильцы соглашались на переезд, поскольку предлагались какие-то варианты типа «общежития с бомжами», возникали проблемы с трудоустройством на новом месте жительства.

А кроме Усинска других вариантов и не было, поскольку в самом селе уже давно не справляют новоселий.

– Недовольны были многие, – рассказывает бывшая жительница злополучного дома Елена Терентьева, – квартиры предлагали «убитые» – окна старые, косметический ремонт делали как попало. Администрация Усинска тем самым скрывала весь ужас, который она приобретала по дешевке. Нам вообще предложили квартиру с чьими-то вещами. На ремонт, сказали, денег нет. А мы-то где их возьмем? Одни окна поменять с балконной рамой – 190 тысяч рублей! Мне одно непонятно: почему где-то строят красивые и уютные дома, а нас пытаются заселить в такое вот «убитое» жилье?

В чем мы виноваты?

Директор школы в Усть-Усе, депутат Госсовета Коми (фракция КПРФ) Екатерина Дьячкова считает, что опустевший многоквартирный дом в селе – это памятник бесхозяйственности. Повсеместно по республике в рамках федеральной программы по ликвидации аварийного и ветхого жилья возводились дома из СИП-панелей, требующие минимальных затрат. Теперь на примере Усть-Усы имеем такой плачевный результат.

Рядом с разваливающейся многоэтажкой в Усть-Усе расположен еще один многоквартирный дом. Его также возвели по программе переселения. Там ситуация чуть лучше, но также есть серьезные проблемы. Не исключено, что через пару-тройку лет тоже встанет вопрос о признании и его аварийным.

Тысячи метров безнадеги

Мы хорошо помним, как в 2016 году глава Коми Сергей Гапликов на телекамеру рассказывал Владимиру Путину об успехах в жилищном строительстве, ликвидации аварийного и ветхого жилья с опережением графика. На той памятной встрече речь шла о том, что 2021 год – когда будет праздноваться 100-летие государственности Коми – регион должен встретить с обновленным жилищным фондом.

И что мы получили в результате? По итогам 2019 года в Коми официально признано аварийными более 600 тысяч квадратных метров жилья. И эта цифра имеет тенденцию к росту. На сегодняшний день аварийный фонд в регионе оценивается в объеме 779 тысяч квадратных метров, на которых проживает (прописано) 32 тысячи 780 граждан.

Но эта цифра весьма условная, поскольку в нее включены лишь «метры», признанные аварийными до 1 января 2017 года. Хотя известно, что значительное число домов, не попавших в списки под снос, сейчас разваливается прямо на глазах, например, в той же Печоре.

15 ноября 2022 года «Трибуна» рассказала о печорском многоквартирном доме на ул. Привокзальной, где над одной из квартир обвалилась крыша. Дом был признан аварийным после 1 января 2017 года, поэтому ни в каких программах по переселению не фигурирует.

А люди все ждут…

И еще немного статистики. Три четверти «авариек» – это деревянные двухэтажные дома, которыми республика активно застраивалась в 50-60-е годы прошлого столетия.

Согласно программе по переселению, до 2025 года удастся расселить лишь 7 тысяч 480 человек, при этом ликвидировав лишь чуть больше 136 тысяч квадратных метров негодного для проживания жилого фонда.

А сколько за этот период времени домов придет в негодность, никто не подсчитывал. Да это и невозможно сделать, тем более что нынешние новостройки, как в случае с Усть-Усой, становятся аварийными буквально через несколько лет эксплуатации. Впору из них составлять отдельный реестр.

Но даже если аварийный дом и попал в списки на расселение, это еще ничего не значит. В том же Сыктывкаре на сегодняшний день в реестре аварийных многоквартирных домов фигурирует 840 строений. Из них ровно 100 домов должны были расселить до 2022 года. Но этого не произошло, и сколько еще людям придется ждать – неизвестно.

Сергей МОРОХИН.