Новый мост неожиданно отчалил от берега

12 сентября в Ижме местные власти с помпой открыли долгожданный новый мост через реку Ижма. Но через два дня, в час пик, многочисленные жители зареченских сел снова остались без моста — сооружение снесло ветром.

— Мы на машине около 10 утра подъехали к переправе, а ее… нет! Как только со стороны Заречья на мост заехал трактор, конструкция сдвинулась с места, и мост стал отчаливать от берега, — рассказала «Трибуне» жительница Сизябска Ксения Канева. — В тот день как раз дул сильный ветер. Понтонный мост стало уносить вверх по реке, причем против течения. Тем временем с обеих сторон на берегах собрались колонны машин, среди них был и рейсовый транспорт с пассажирами. Все ждали, когда мостовое сооружение вернут к берегу и прикрепят. Аварийная ситуация заставила нас понервничать, многие опоздали на работу.

По словам очевидца, переправу удалось восстановить в первой половине дня. Но зареченцы в недоумении: как власти могли принять в эксплуатацию мост, не закрепив с одной стороны к берегу? Причем пустили по нему автотранспорт с пассажирами.

— Из-за ремонта дорог в Заречье одну сторону моста временно не закрепили. Потому что тросы мешали работе парома, перевозящего стройматериалы. Но проблема устранена, движение по мосту возобновлено и не мешает водному транспорту. На месте постоянно работают сотрудники МБУ «Жилищное управление», обслуживающие мост, — так прокомментировали инцидент в соцсетях районные чиновники.

Руководитель муниципального учреждения, которое обслуживает мост, Надежда Греченюк от комментариев газете отказалась, ссылаясь на то, что мост на балансе администрации района, которая и несет ответственность за объект.

Наталья КОЛОДИНОВА.